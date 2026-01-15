Ümit Özdağ'dan Türk Ortodoks Kilisesi'ne ziyaret

Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, İstanbul'da Türk Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret etti.

Ziyaretin ardından yaptığı konuşmada Özdağ, kilisenin İstkilal Savaşı'na destek amacıyla kurulduğunu hatırlatarak, "Türk çizgisini tavizsiz muhafaza eden ve Türkiye'ye karşı yapılan her emperyalist saldırıda Türk milletinin ve Türk devletinin yanında yer alan bir kilisedir" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul’daki temasları kapsamında, yaptığı ziyaretin ardından şunları söyledi:

"Türk Ortodoks Kilisesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından İstiklal Harbi'nde, Türk İstiklal Savaşı'na büyük destek vermiş bir kilise olarak saygıyla, sevgiyle selamlanmıştır. 1921'de Kayseri'de Papa Eftim tarafından Türk Ortodoksları bir araya getirmek ve İstiklal Savaşı'mıza destek vermek amacıyla kurulmuş bir kilisedir."

"O günden bugüne milli ve Türk çizgisini tavizsiz muhafaza eden ve Türkiye'ye karşı yapılan her emperyalist saldırıda Türk milletinin ve Türk devletinin yanında yer alan bir kilisedir" ifadelerini kullanan Özdağ sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada kendilerini ziyaret ettik ve bundan sonra da değişik vesilelerle inşallah Türkiye'ye olan güçlü desteklerinin ve Türkiye için mücadelenin devam edeceğine olan inancımızı sohbetimizde karşılıklı olarak ifade ettik."

"BİZ BİR İSTANBUL ÇALIŞMASI YAPIYORUZ"

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Ermenileri Patrikhanesi'ne yaptığı ziyareti hatırlatan Özdağ, "Biz bir İstanbul çalışması yapıyoruz, her gün bir ilçede bu çalışma gerçekleşiyor ve bu ziyaretler arasında tabii İstanbul'daki önemli kurumları da ziyaret ediyoruz" diyerek şöyle konuştu: