Ümit Özdağ'dan Asteğmen Kubilay paylaşımı
Yayınlanma:
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Devrim Şehidi Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ve silah arkadaşlarınının ölüm yıl dönümünde sosyal medya paylaşımı yaptı.
Öğretmen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan Bey ve Bekçi Şevki Bey'in şehit edilmesinin 95'inci yıl dönümünde Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ anma paylaşımında bulundu.
Ümit Özdağ'dan Şeyh Sait davasına tepki
ÜMİT ÖZDAĞ'DAN ASTEĞMEN KUBİLAY PAYLAŞIMI
Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:
- "1930'da Cumhuriyet'i yıkmak için ayaklanan hainlere karşı göğsünü siper eden kahraman vatan evladı Mustafa Fehmi Kubilay'ı, Bekçi Hasan Bey ve Bekçi Şevki Bey'i saygı ve rahmetle anıyorum. Aradan geçen yüz yılda bugün de Cumhuriyeti yıkmak isteyenlerin karşısında Kubilay gibi durmaya devam edeceğiz. Ne mutlu Türk'üm diyene!"