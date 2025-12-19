Ümit Özdağ'dan Şeyh Sait davasına tepki

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında vatan hainliği suçlamasıyla idam edilen Şeyh Sait'e yönelik ifadeleri nedeniyle dava açıldı.

Hakkında açılan davaya tepki gösteren Özdağ, "Bu açılan dava bir değil elli tane dahi olsa Şeyh Said vatan hainidir, vatan haini kalmaya devam edecek" dedi.

ÜMİT ÖZDAĞ'A ŞEYH SAİT DAVASI AÇILDI

Erzurum’un Hınıs ilçesinde yürütülen soruşturma kapsamında Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Özdağ’ın sosyal medya hesabından Şeyh Said hakkında kullandığı ifadelerin Türk Ceza Kanunu’nun 130. maddesi kapsamında suç oluşturduğu ileri sürüldü.

Savcılık, Özdağ’ın paylaşımlarında yer alan ifadelerin “onur kırıcı, şeref ve haysiyet zedeleyici” nitelikte olduğu kanaatine vararak, alenen kişinin hatırasına hakaret suçunun işlendiğini belirterek, Özdağ'ın 3 ay ile 2 yıl arasında hapis cezası talep edildi.

"ŞEYH SAİD VATAN HAİNİDİR, VATAN HAİNİ KALMAYA DEVAM EDECEK"

Hakkında dava açıldığını Antalya'da öğrendiğini belirten Özdağ, "Hakkımda yeni bir dava açılmış Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Şeyh Said'e hakaret ettiğim iddiasıyla bir suç duyurusunda bulunmuş Şeyh Said'in akrabaları ve savcılıkta dava açmayı uygun görmüş. Ben de buradan sormak istiyorum: Şeyh Said'in ve onun köpeklerinin katlettiği, şehit ettiği Türk askerlerinin, subaylarının, memurlarının hatıralarına dua okumaya, Allah rahmet eylesin dilemeye de dava açılacak mı acaba bir gün Türkiye'de?" dedi.

"PKK terör örgütünün elebaşısı, narko terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan denilen caniyle, Şeyh Said denilen vatan haini, Cumhuriyet'i yıkmayı deneyen adam arasında ne fark var" diyen Özdağ sözlerini şöyle sürdürdü: