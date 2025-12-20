Ümit Özdağ: Polis intiharlarının sebebi geçim sıkıntısı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Emekli Polisler Derneği Antalya Şubesi'nde polis intiharlarına ilişkin konuştu.

AKP iktidarının kaynakları zenginlere harcadığının altını çizen Özdağ, son dönemde sıklıkla görülen polis intiharlarının geçim sıkıntısında kaynaklandığını belirtti.

"16 milyon emekli, dul ve yetim var. Almış oldukları maaşla geçinmeleri mümkün değil" diyen Özdağ, "Bütün hayatını namlunun ucunda tehlikeye atarak geçiren emniyet mensuplarının da emekli oldukları zaman almış oldukları maaş doğrusu utanç verici" şeklinde konuştu.

"ÖCALAN'IN TALEPLERİNİ TÜRK MİLLETİNE YUMUŞATARAK MİLLETİ KANDIRMAYA ÇALIŞAN SİYASETÇİLER..."

Beraberindeki parti heyeti ile birlikte Emekli Polisler Derneği Antalya Şubesi’ni ziyaret ederek emekli emniyet mensuplarıyla kahvaltı yapan Ümit Özdağ gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözlerine iktidarın 'Terörsüz Türkiye' adını verdiği sürece yönelik eleştirilerle başlayan Zafer Partisi Lideri, “Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, bölünemez. Milli Andın ilk cümlesi. Ne yazık ki şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilen raporlarda, toplanan komisyonlarda, yapılan konuşmalarda milli sınırlar içindeki vatanın bölünmesi utanmazca konuşulabiliyor ve Türk vatanı üzerinde hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bir komisyonda adeta ameliyat yapılıyor ve millet ikiye bölünmeye, devlet üniter yapısından çıkartılarak terör örgütü elebaşısı Öcalan’ın teorileri doğrultusunda parçalanmaya, bunun hukuki yapısı oluşturulmaya çalışılıyor" ifadelerini kullandı.

“Öcalan'ın taleplerini Türk milletine yumuşatarak milleti kandırmaya çalışan siyasetçiler, bilin ki Türk milleti devletinden vazgeçmeyecek" diyen Özdağ, "Bilin ki Türk milleti, Atatürk'ün kurmuş olduğu cumhuriyeti parçalamanıza izin vermeyecek. Bilin ki Türk milleti Abdullah Öcalan denilen narko-terör örgütü elebaşını ‘kurucu önder’ olarak kabul etmeyecek. Anadolu toprakları, Türk toprakları üzerinde bir tek kurucu önder vardır, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Başkası da yoktur" şeklinde konuştu.

Aile Bakanı'ndan 'yoksul emekliler' açıklaması: Bireysel tercih

"16 MİLYON EMEKLİ, DUL VE YETİM VAR"

Emekli emniyet mensuplarının yaşadığı geçim sıkıntılarına da değinen Özdağ, "16 milyon emekli, dul ve yetim var. Almış oldukları maaşla geçinmeleri mümkün değil. Bütün hayatını namlunun ucunda tehlikeye atarak geçiren emniyet mensuplarının da emekli oldukları zaman almış oldukları maaş doğrusu utanç verici" diyerek şöyle konuştu:

"Çünkü birçok değerli emekli emniyet mensubu tanıyorum ve bazılarıyla da birlikte çalışıyorum. Partimizde görevli olanlar doğrudan veya görevli olmayıp bizle birlikte çalışan, emekli emniyet mensupları var. Onlar da bütün emeklilerin çekmiş olduğu sıkıntıları çok derinden çekiyorlar. Ama ülkemiz dokuz yıldan beri kötü ekonomik yönetim neticesinde fakirleşmenin, yoksulluğun arttığı bir ülke olmak durumunda"

"İKTİDAR KAYNAKLARI ZENGİNLERE DAĞITIYOR"

AKP iktidarının kaynakları zengilere dağıttığını ifade eden Özdağ, "İktidar kaynakları zenginlere dağıtıyor, fakirlere dağıtmıyor. Memuruna sahip çıkmıyor, asgari ücretlisine sahip çıkmıyor, emekli dul ve yetimine sahip çıkmıyor" dedi.

Polislerin taleplerini tek tek açıkladı

“EMNİYET TEŞKİLATI AĞIR BİR BASKI ALTINDA”

Özdağ, emniyet mensuplarının geçim sıkıntısı nedeniyle intihar ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Özellikle Emniyet Teşkilatı ağır bir baskı altında çünkü emniyette çalışan bir arkadaşımızın, Sular İdaresi’nde çalışan bir arkadaştan bilelim ki çalışma sistemi açısından çok büyük farkları var. Ve bu olağanüstü bir iş yükü oluşturuyor. Her gün üç memur arkadaşla çalışıyorum. Kendi hayatları yok.

"Ben yattıktan sonra yatıyorlar. Ben kalkmadan kalkıyorlar. Ben nereye gidersem benimle geliyorlar. Ve bu bir emniyetçinin hayatı. Koruma şubede olmayıp başka bir şubede de olsalar, size anlatmama gerek yok, biliyorsunuz. Bu çok ağır bir hayat. Bunun karşılığını alıyor mu görevdeki de emeklisi de? Hayır almıyor. Şimdi polisteki intiharları biliyoruz arkadaşlar. Bu intiharlar da ne yazık ki geçim sıkıntısından dolayı. Sanal kumarın yol açtığı intiharları da biliyoruz"

Emekli Polisler Derneği Antalya Şube Başkanı Hanifi Eker, ziyarette Özdağ’a ve Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Musa Ertugan’a plaket takdim etti

"KURUMSAL YAPININ ZAYIFLADIĞINI GÖRMEMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Özdağ, emniyet mensuplarında aidiyet duygusunun azaldığını öne sürerek şu ifadeleri kullandı: