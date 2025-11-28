Ümit Özdağ: Erken genel seçime ihtiyaç var

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mersin'de partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Konuşmasına Türkiye'nin hiç vakit geçirmeden erken genel seçime ihtiyacı olduğunu belirten Özdağ, "Çünkü ülkemiz ağır bir ekonomik buhranın pençesinde 8 seneden beri kıvranıyor. 8 seneden bu yana sabit gelirlilerin, maaşlarıyla geçinenlerin, emekleriyle geçinenlerin, esnafın, çiftçinin milli gelirden aldığı pay azalıyor. Küçük bir azınlık verilen ihalelerle zenginleşmeye devam ederken toplumun yüzde 80’i ağır bir fakirleşme ve yoksulluk içerisinde hayata tutunma mücadelesi veriyor" dedi.

"TÜRK SANAYİSİ BİR ÇÖKÜŞ SÜRECİ YAŞIYOR"

Konuşmasının devamında 19 Mart süreciyle yaşananlara değinen Özdağ, "Hukukun olmadığı bir ülkede ekonomi gelişmez. Doğru eğitim politikalarının izlenmediği bir ülkede eğitim istihdamla birleşemez. Türkiye’de bu krizi yaşıyor. Bir taraftan çok kötü düzenlenmiş bir eğitim sistemi yeni genç işsizler üretiyor. Öbür taraftan düşman ceza hukuku uygulamaları, zirveye çıkan adaletsizlik, iş dünyasının Türkiye’den dışarıya sermaye transferi yapmasına neden oluyor ve Türk sanayisi bir çöküş süreci yaşıyor. Sanayiciler fabrikaları kapatırsa zaten çok yüksek olan işsizlik zirve yapacak. Ve Türk sanayicisi hukukun hakim olmadığı bir ortamda uluslararası üretimle rekabet edebilecek bütün şartlar elinden alınmış bir şekilde sermayesini yurt dışına götürmek zorunda bırakılıyor" diye konuştu.

Özdağ, konuşmasının devamında şunları söyledi:

AK Parti’nin bütün bu ekonomik sorunları çözmek için hiçbir reçetesi yoktur. Yine geldikleri nokta yeni TOKİ aracılığıyla binalar yaparak vatandaşı ev sahibi yapma iddiasıdır. Eğer bu ülkede 13 milyon sığınmacı ve kaçağın gelmesine izin vermeseydiniz ev kiraları böyle yüksek olmayacaktı. Türk insanı kirasını ödemek için kredi çekmek zorunda kalmayacaktı. Emekli, emekliye ayrılırken aldığı tazminatla ev satın alabilecekti.

Ama bütün bunları siz imkansız hale getirdiniz ve şimdi daha önce teslim edilip edilmedikleri belli olmayan konut projelerinden bir tanesinden başka Türkiye’nin gündemine hiçbir şey getiremiyorsunuz. Onun için bu ekonomik buhranı aşmanın yolu derhal Türkiye’nin erken seçime gitmesidir."

"BÖYLE BİR MECLİSİN ANAYASAYI DEĞİŞTİRMESİNİ KABUL ETMİYORUZ"

Üstelik Öcalan Komisyonu aracılığıyla PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan’la ne pazarlıklar yaptığınızı görüyoruz. Böyle bir meclisin anayasayı değiştirmesi ve bu değişiklikleri Öcalan’ın İmralı’da kendisini ziyaret eden ayağına giden milletvekillerine dikte ettirmesi sürecini kabul etmiyoruz, Türk milleti de kabul etmiyor.

Eğer kendinize güveniyorsanız hadi gelin seçime gidelim. Siz seçimde Öcalan’ın ve DEM’in desteğiyle iktidara gelebilecek misiniz görelim. Evet, ne demişlerdi Türk milletine? 'Pazarlık yok, PKK silah bırakacak, kendisini feshedecek'. Oysa şimdi Abdullah Öcalan’la yapılan görüşme sonrasında Öcalan’ın ayağına giden milletvekilleri komisyona Öcalan’ın talepleri doğrultusunda bilgi vereceklermiş.

Komisyon da hangi yasal anayasal değişikliklerin yapılması gerektiğini raporlaştıracakmış. Bu pazarlık değilse ne pazarlıktır? Abdullah Öcalan ne zamandan beri Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden çıkacak yasaların ne olacağını belirleyecek adam olmuştur? İnanılır gibi değil. Bir taraftan Anayasa Mahkemesi’nin aldığı kararları uygulamayı reddeden bir hükümet, öbür taraftan anayasayı ve yasaları nasıl değiştirmesi gerektiğinin pazarlığını Abdullah Öcalan’la yapan bir yönetim. Bu kabul edilebilir değil.

Artık Türk milletine sorma vakti gelmiştir. Ve biz de siz komisyonda, Öcalan Komisyonu’nda Öcalan’la pazarlık yapın, biz de Zafer Partisi olarak bütün Türkiye’yi parlamentoya çevirerek sokak sokak, meydan meydan, şehir şehir, ilçe ilçe dolaşmaya ve bu gerçekleri Türk milletine anlatmaya devam edeceğiz."

CHP SORUSUNA YANIT

Ümit Özdağ, CHP'nin İmralı'ya giden Komisyon heyetine üye vermemesiyle ilgili gelen soruya, "CHP derhal komisyondan da çekilerek bu konudaki samimiyetini göstermelidir. Eşit vatandaşlık söyleminin Abdullah Öcalan ve PKK söylemi olduğunu biliyoruz. Sayın Özgür Özel’e buradan iletmek istediğim husus, CHP’nin Öcalan tarafından uydurulan bir kavramı kullanmaması gereğidir. Atatürk zaten Cumhuriyeti kurarken bütün vatandaşların eşitliğini sağlamıştır. Bir terörist örgütün elebaşından vatandaşlık konusunda öğreneceği Türkiye Cumhuriyeti’nin hiçbir şey yoktur. CHP’nin de öğreneceği bir şeyin olduğunu düşünmüyorum" yanıtını verdi.