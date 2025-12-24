Ümit Özdağ'ın 'Cumhurbaşkanına hakaret' davasında karar çıktı

Ümit Özdağ'ın 'Cumhurbaşkanına hakaret' davasında karar çıktı
Yayınlanma:
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde hakim karşısına çıktı; Hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edilen Özdağ söz konusu davadan beraat etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı 'Cumhurbaşkanına hakaret' davasından beraat etti.

İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde görülen davanın üçüncü duruşması saat 10.00’da başladı. 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yürütülen yargılamada Özdağ hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası isteniyordu.

BERAAT KARARI ÇIKTI

Soruşturma, Özdağ’ın 19 Ocak’ta Antalya’da düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle açılmıştı. Özdağ, dosya kapsamında son olarak 9 Eylül’de duruşmaya çıkmış, dava bugüne ertelenmişti. Özdağ söz konusu davada beraat etti.

Siyaset
