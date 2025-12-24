Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı 'Cumhurbaşkanına hakaret' davasından beraat etti.

İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde görülen davanın üçüncü duruşması saat 10.00’da başladı. 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yürütülen yargılamada Özdağ hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası isteniyordu.

Ümit Özdağ hakkında bir 'Şeyh Sait' iddianamesi daha hazırlandı!

BERAAT KARARI ÇIKTI

Soruşturma, Özdağ’ın 19 Ocak’ta Antalya’da düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle açılmıştı. Özdağ, dosya kapsamında son olarak 9 Eylül’de duruşmaya çıkmış, dava bugüne ertelenmişti. Özdağ söz konusu davada beraat etti.