Türkiye F-16'ları Selçuk Bayraktar yüzünden mi alamıyor?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın CAATSA yaptırımları ve KAAN savaş uçaklarına ilişkin açıklamaları siyaset gündeminde tartışma konusu oldu.

Bakan Fidan, KAAN savaş uçaklarında kullanılacak motorlara ilişkin lisansların durdurulduğunu ve üretime devam edilmesi için ABD Kongresi'nden onay beklenildiğini belirterek, "Şu anda almayı beklediğimiz F-35 ve KAAN'ın motorları var. ABD Kongresi'nde bekletiliyor ve lisansları durmuş durumda. Onların lisanslarının hayata geçirilmesi ve motorların gelmesi lazım ki KAAN'ların üretimi başlayabilsin. Bizim ABD ile olan ilişkimizde sınırlamaların olması, bizi ister istemez uluslararası sistemde daha farklı arayışların içerisine itecek" açıklamasında bulundu.

HALUK GÖRGÜN'DEN AÇIKLAMA

Fidan'ın açıklamasının ardından Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün ise Milli Muharip Uçak KAAN ve yerli motor geliştirme çalışmalarının planlandığı gibi ilerlediğini, KAAN'ın geleceğinin hiçbir şekilde tek bir ülkenin motoruna bağlı olmadığını belirtti.

Bakan Fidan'ın sözleri siyasette tartışılmaya devam ederken CHP İstanbul Milletvekili ve Gölge Dışişleri Bakanı Namık Tan'dan dikkat çeken bir iddia geldi.

Trump Erdoğan’ın altına sandalye mi çekiyor yoksa sandalyeyi mi Erdoğan’ın altından çekiyor derken @HakanFidan yine Erdoğan’ı uğurlar uğurlamaz kameraları kendi önüne çekti ve yine epey çam devirdi



Bu defa Fidan'ın ağzından ne öğrendik?



Meğer her seçim döneminde görücüye… — Namık Tan (@NamikTan) September 28, 2025

"BAYRAKTAR BU ALIMI DESTEKLEMİYOR"

Bakan Fidan'ın tartışma konusu olan sözlerini hatırlatan CHP'li Tan,

"Oysa, benim edindiğim bilgilere göre; F-16’lar konusunda Türkiye bugüne kadar 1.5 milyar dolar ödediği halde Selçuk Bayraktar’ın bu alımı desteklemediği kaydediliyor. Buna göre Bayraktar, KAAN uçağının yapımına ve geliştirilmesinine öncelik verilmesi düşüncesindeymiş. Bu çerçevede de, F-16 alımı yerine savunma sanayiindeki işbirliğinin kapsamlı bir şekilde derinleştirilmesinin yanısıra, KAAN için Türkiye’ye motor verilmesini istiyormuş" dedi.

"ABD TARAFINDA MEMNUNİYETSİZLİK" İDDİASI

Ancak, ABD’de hem Trump hem Kongre, önemli bir gelir kaynağı olması nedeniyle Türkiye’ye F-16 satışı yapılmasında ısrar ediyormuş. Dolayısıyla, Bayraktar’ın F-16 tedarikini istememesinin ABD tarafından memnuniyetsizlikle karşılandığı rivayet olunuyor.

"MOTORUNU DIŞARIDAN ALACAKMIŞIZ"

Halbuki, bizlere söylenen; KAAN’ın tamamen yerli ve milli olduğu idi. Meğer öyle değilmiş. Motorunu dışarıdan alacakmışız. Bizim yapmadığımız hiçbir uçağın ABD’den alınmış herhangi bir uçaktan farkı olmayacaktır. Öte yandan, F-16’ları almayacak isek, hava savunmamızda gerekli olduğu söylenen acil modernizasyonu nasıl sağlayacağız?" ifadelerini kullandı.