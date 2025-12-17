Türkan Elçi: Atatürk paylaşımlarım yüzünden başıma gelmeyen kalmadı

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, CHP'nin gölge kabinesinde yer almasını önerdiği Diyarbakır Barosu eski Başkanı Tahir Elçi'nin eşi CHP Milletvekili Türkan Elçi'nin kendisini aradığını aktardı.

Saymaz, “Türkan Hoca'yı tabii Tahir abi'den biliyorum. Aslında Tahir abi benim dostumdu” diyerek başladığı konuşmasında CHP'li Türkan Elçi’nin Atatürk paylaşımları nedeniyle hedef alındığını söyledi:

"Çok ilginç bir şey söyledi bana. Dem Partilileri de uyarmak istiyorum. Bu kişiler kendilerindense eyvahlar olsun. Dedi ki Türkan Hoca, ben dedi sosyal medyada Atatürk paylaştığımdan bu yana başımdan gel başıma gelmeyen kalmadı".

Elçi'nin anlattığına göre, bazı kişiler tarafından telefonla aranarak “Artık adını Türkan Elçi değil, Türkan Saylan yap” denildi. Saymaz, bu baskıları şöyle aktardı:

"Bazı kişiler, DEM Partili olduğunu anla bazı kişiler onu arayıp sen artık adını Türkan Elçi değil, değiştir, Türkan Saylan yap diye. Telefon açıyorlarmış. Hayır, bana Türkan Elçi anlattı. Yani ben DEM Partili de demiyorum yani. Eğer varsa böyle birileri arıyor, kendisine, sen soyadını değiştir, Elçi olan soyadını değiştir, Saylan yap, Türkan Saylan yap diye telefonlar geldiğini anlattı ki bu arada Tahir Elçi pek öldüğü ana kadar PKK'yı eleştiren ve ona mesafeli bir hukukçuydu"

CHP'li Türkan Elçi'den tepkilere ilişkin açıklama

"TAHİR ELÇİ PKK'YA MESAFELİYDİ"

Saymaz, Tahir Elçi’nin hayatı boyunca terör örgütü PKK’ya mesafeli durduğunu ve hem HDP hem PKK çevreleri tarafından eleştirildiğini vurguladı:

"Tahir Elçi pek öldüğü ana kadar PKK'yı eleştiren ve ona mesafeli bir hukukçuydu. Kendisi karakteristik anlamda bir Dem Partili veya HDP'li de değildi. Hatta Ahmet Hakan'ın o bilinen programına kadar Dem Parti çevreleri tarafından eleştirilen biriydi."

O programda bir olgudan yani PKK'ya sadece bu terör örgütüdür demek durumu ifade etmiyor şeklindeki bir olgusal açıklama nedeniyle hayatının son 45 günü öldürüldüğü ana kadar 45 günü çok yani trajik biçimde aktı.

Hendek döneminde bazı kaymakamların politikalarını doğru bulduğunu açıkladığı için sertçe eleştirilen bir şahsiyetti"

ELÇİ'NİN YANINA GİDİP ÜSTEN BİR KONUŞMA YAPAN ŞAHIS KİM?

Saymaz, Türkan Elçi'nin de sosyal demokrat kimliğiyle CHP'de siyaset yaptığını, DEM Parti çizgisinden farklı düşündüğünü vurguladı:

"Türkan Hanım da Dem Partiye mesafeli. Sosyal demokrat, CHP'de siyaset yapan bir insan. Hatta eşinin vefatının anma günü Diyarbakır'a gidiyor. Konuşma yaptıktan sonra oradaki işte Diyarbakır Barosu'ndan işte hatta Kadın Hakları Komitesi Komisyonundan mı ne? Bir bir kişi geliyor. Türkan Hanım'a ‘Neden konuşmanızda barış kelimesi geçmiyor?’ diyerek bir de üstten konuşmalar yapıyor. Türkan Hanım yani çok rahatsız olduğunu, tedirgin olduğunu bana anlattı."

"TÜRKAN SAYLAN ÖMRÜNÜ DOĞU BEYAZIT'A, KARS'A ADADI"

Saymaz, Elçi’ye yapılan baskılara tepki gösterdi. Türkan Saylan'a yapılan suçlamaları hatırlatarak, yaşananları “şeref meselesi” olarak nitelendirdi:

"Hele hele o telefonla hani Atatürk paylaştığı Atatürkçü kimliği nedeniyle onun işte herhalde kendisini Dem Parti'ye yakınmış gösteren kişiler tarafından telefon açılıp derhal soyadını değiştir, Türkan Saylan yap demesi, Türkan Hanım için övgü konusudur. Bizler için şeref meselesidir"

Türkan Saylan'ın ömrü Kars'tan Ağrı'ya doktorlar doktorun gitmediği yol olmayan, iz olmayan köylerde çocuklara şefkatle el uzatarak geçti. Türkan Saylan'ın cenazesini Ağrılı, Doğu Beyazıtlı, Karslı hastalar kaldırdı. Siz ne zannediyorsunuz?

Türkan Saylan FETÖ, Fethullahçı kumpasa uğradığında ona yöneltilen suçlamalardan biri de Kürt çocuklara burs vermekti. Ve bu yüzden PKK'lı olmakla suçlanıyordu. Siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Nasıl böyle bir cüreti bulabiliyorsunuz? Kimsiniz siz?"

"HERKES SİZİN GİBİ DÜŞÜNMEK ZORUNDA DEĞİL"

Saymaz, Türkan Elçi'nin kendi kentinde bile tedirgin olduğunu söylediğini aktardı. Saymaz, Dem Partililer, Türkan Hoca’yı dinlemeli” diyerek sözlerini şöyle tamamladı: