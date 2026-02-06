Tufan Erhürman'dan 'İsias Otel' mesajı: Ne acı diner ne gözyaşı
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde İsias Otel'e ilişkin paylaşımda bulundu.
"İSİAS ORTAK DAVAMIZ"
Aralarında "Şampiyon Melekler" olarak bilinen çocuk voleybol takımından Kıbrıs Türkü öğrencilerin de bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel için "Asla kapanmayacak ortak yaramız" ifadesini kullanan Erhürman, sosyal medya hesabından şunları yazdı:
"Üç koca yıl... Ne acı diner, ne gözyaşı... Ne beyin unutur, ne de yürek... İsias, asla kapanmayacak ortak yaramız... İsias ortak davamız..."
Son Dakika | İsias Otel davasına karar: Kamu görevlilerine beraat
'ŞAMPİYON MELEKLER' KKTC'DE ANILDI
6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümünde Adıyaman'daki İsias Otel'de hayatını kaybeden "Şampiyon Melekler" KKTC'nin Gazimağusa kentindeki mezarları başında anıldı.
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel ve CTP Lideri Sıla Usar İncirli'nin de katıldığı anma töreninde hayatını kaybedenler için gökyüzüne beyaz balonlar bırakıldı.
Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı, Selin Karakaya’nın annesi Ruşen Yücesoylu Karakaya, Haber Kıbrıs'ın aktardğına göre anma töreninin ardından şöyle konuştu:
"Söylenecek söz yok. Şampiyon Melekler sizi çok seviyoruz. Beyaz balonları adalet ve sevgi yolunda şampiyonlarımız için bırakıyoruz."