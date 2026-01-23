Tuncer Bakırhan'dan Ahmet Özer'e verilen cezaya tepki: Toplumsal barışa darbe

Tuncer Bakırhan'dan Ahmet Özer'e verilen cezaya tepki: Toplumsal barışa darbe
Yayınlanma:
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Bakırhan, "Seçimlerde kurulan siyasi ve toplumsal ittifakları suç sayan bu anlayış, toplumsal barışa en büyük darbeyi vuruyor" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Kent Uzlaşısı" davası kapsamında bugün dördüncü kez hakim karşısına çıkan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine sert sözlerle tepki gösterdi.

Kent Uzlaşı davasında karar günü! Ahmet Özer dördüncü kez hakim karşısındaKent Uzlaşı davasında karar günü! Ahmet Özer dördüncü kez hakim karşısında

Ahmet Özer'e verilen cezaya sosyal medya hesabından tepki gösteren Tuncer Bakırhan, mahkeme kararını, "halkın iradesine verilen ceza" olarak değerlendirdi.

TUNCER BAKIRHAN'DAN MAHKEME KARARINA SERT TEPKİ

Seçimlerde kurulan siyasi ve toplumsal ittifakların suç sayıldığını kaydeden Bakırhan, bu anlayışın toplumsal barışa büyük darbe vurduğunu kaydetti.

Tuncer Bakırhan'ın paylaşımı şöyle:

"Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’e verilen hapis cezası, hukuka ve vicdana sığmayan bir karardır. Yüzbinlerce yurttaşın oyuyla seçilen Ahmet Özer’e verilen bu ceza, halkın iradesine verilen cezadır. Halkın iradesine ipotek koyan bu kararı kınıyorum. Seçimlerde kurulan siyasi ve toplumsal ittifakları suç sayan bu anlayış, toplumsal barışa en büyük darbeyi vuruyor. Bugün Suriye’de de Kürtlerin haklarını nasıl daha fazla kısabilirim uğraşında olan akıl ile Esenyurt’ta Kürtlerin yönetimde olmasını çok görenler aynı akıldır. Demokratik siyasetin kanalları tıkayan, seçilmişlere yönelik bu tutum çözüm aklıyla bağdaşmaz. Bu akıl hayırlı bir akıl değil, bu akıl ülkeye büyük zarar veriyor. Demokratik siyaseti savunmaya, halkın iradesinin yanında olmaya devam edeceğiz."

NE OLMUŞTU?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında 30 Ekim 2024’te tutuklanmıştı.

Savcılık, Özer hakkında "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis talebinde bulunmuş ve iddianame hazırlanarak dava açılmıştı.

Mahkeme, 11 Kasım 2025'te Özer'in tahliyesine karar vermişti.

Davanın dördüncü duruşması bugün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkeme, Ahmet Özer'e, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Altın talebinin patlama yapacağı fiyatı açıkladı
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Köfteci Yusuf’a 510 lira, peki halka kaç lira? ESK’nın anlaşması ortaya çıktı
Siyaset
DEM Parti'den Ahmet Özer'e verilen cezaya tepki
DEM Parti'den Ahmet Özer'e verilen cezaya tepki
Son Dakika | İmralı görüşmesi tutanakları yayımlandı
Son Dakika | İmralı görüşmesi tutanakları yayımlandı