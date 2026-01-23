Tuncer Bakırhan'dan Ahmet Özer'e verilen cezaya tepki: Toplumsal barışa darbe

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Kent Uzlaşısı" davası kapsamında bugün dördüncü kez hakim karşısına çıkan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine sert sözlerle tepki gösterdi.

Ahmet Özer'e verilen cezaya sosyal medya hesabından tepki gösteren Tuncer Bakırhan, mahkeme kararını, "halkın iradesine verilen ceza" olarak değerlendirdi.

Seçimlerde kurulan siyasi ve toplumsal ittifakların suç sayıldığını kaydeden Bakırhan, bu anlayışın toplumsal barışa büyük darbe vurduğunu kaydetti.

Tuncer Bakırhan'ın paylaşımı şöyle:

"Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’e verilen hapis cezası, hukuka ve vicdana sığmayan bir karardır. Yüzbinlerce yurttaşın oyuyla seçilen Ahmet Özer’e verilen bu ceza, halkın iradesine verilen cezadır. Halkın iradesine ipotek koyan bu kararı kınıyorum. Seçimlerde kurulan siyasi ve toplumsal ittifakları suç sayan bu anlayış, toplumsal barışa en büyük darbeyi vuruyor. Bugün Suriye’de de Kürtlerin haklarını nasıl daha fazla kısabilirim uğraşında olan akıl ile Esenyurt’ta Kürtlerin yönetimde olmasını çok görenler aynı akıldır. Demokratik siyasetin kanalları tıkayan, seçilmişlere yönelik bu tutum çözüm aklıyla bağdaşmaz. Bu akıl hayırlı bir akıl değil, bu akıl ülkeye büyük zarar veriyor. Demokratik siyaseti savunmaya, halkın iradesinin yanında olmaya devam edeceğiz."