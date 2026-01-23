“Kent uzlaşısı” soruşturması kapsamında 30 Ekim 2024’te tutuklanan ve “örgüt üyeliği” ile suçlanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, bugün dördüncü kez hâkim karşısına çıkıyor. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin saat 10.00’da başlayacak duruşmada hüküm kurması bekleniyor.

14 Temmuz 2025’teki ikinci duruşmada tahliye edilen Özer, bu kez cezaevi dışından sanık kürsüsünde.

Savcının mütalaasını yinelemesinin ardından Ahmet Özer savunmasına başladı.

Özer'in savunması bu şekilde:

Bu durum da maalesef iddia makamının, iddianamenin önyargılı ve sübjektif tutumunu benimsediğini, yargılama sırasındaki hiçbir savunmayı dikkate almadığını ve toplanan delilleri göz ardı ettiğini göstermesi itibariyle esef vericidir. Bu itibarla daha önceki aşamalarda yaptığım savunmaları toparlayarak ve gözden geçirerek sayın Mahkemenizin bilgisine sunar ve bu mesnetsiz iddia karşısında hakkımda beraat kararı verilmesini talep ederim.

Dosyaya sunulan özgeçmişime ve yayınlarıma dair belgeler ise bir akademisyen, siyasetçi ve ülkenin en büyük ilçesinin belediye başkanı olarak ismimin terör ile yan yana getirilemeyeceği gerçeğini bir kez de hakkımdaki bu dava münasebetiyle tescil etmiştir. Bu haliyle, yapılan yargılama çerçevesinde hakkımda iddianame ile ileri sürülen terör örgütü üyeliği iddiasının tamamen gerçekdışı olduğu sübut bulmuştur. Buna rağmen bir önceki celse üzülerek dinlediğim esas hakkında mütalaada, iddianamedeki bu mesnetsiz iddia ileri sürülmeye devam edilmiş, bu iddianın dayanağı olan sözde delillerin tek tek çürütüldüğü gerçeği tümüyle göz ardı edilmiş, iddianamede temelsiz şekilde ortaya atılan hayali senaryo harfiyen tekrar edilmiştir.

Öyle ki iddianamenin dayandığı delillerin oluşa ve hukuka aykırı olduğu, bu sözde delillerin bu halleriyle dahi suçlamaya dayanak olamayacakları, esasen suçlamanın da çok büyük oranda gizli tanık beyanlarına dayandırılarak kurgulandığı, oysa bu beyanların da açıkça maddi gerçeklerle çeliştiği, delil olarak gösterilen hususların hiçbirisinin örgüt üyeliği isnadına dayanak yapılamayacakları ve böylelikle ileri sürülen isnatların hiçbir gerçekliklerinin bulunmadığı hususları tekrar tekrar ispatlanmıştır. Geldiğimiz nokta itibariyle hakkımdaki terör örgütü suçlamasının ne derece mesnetsiz olduğu, bu suçlamaya dayanak olarak gösterilen delillerin, iddiaları ispatlamak şöyle dursun, bu konuda basit bir şüphe dahi oluşturamadığı tüm çıplaklığıyla gün yüzüne çıkmıştır.

"Hakkımda tamamen mesnetsiz suçlamalarla açılan ve sayın Mahkemenizde görülen davanın şimdiye kadar yapılan üç celsesinde, iddianamenin dayanağı olan tüm hususların, hakkımdaki suçlama açısından delil olarak değerlendirilemeyecekleri gerçeği tüm açıklığıyla ortaya çıkmış, bu sözde deliller gerek tarafımca gerek avukatlarımca gerekse de bizzat sayın Mahkemenizin topladığı deliller ve dinlediği tanıklarla açıkça çürütülmüştür.

"Daha evvelden herhangi bir sebeple yargılanmamış olan 64 yaşındaki bir akademisyen ve siyasetçi olan şahsım, sayın Mahkemeniz huzurunda bugün her nasılsa “terör örgütüne üyelik” gibi açıkça dayanaksız ve hatta mantıksız bir isnat sebebiyle yargılanmaktayım ve bu yargılamada artık karar aşamasına gelinmiştir.

Maalesef bu yargılamadan önceki soruşturma sürecinde ve yargılamanın ilk kısmında hayatımın 255 gününü, bu mesnetsiz iddia yüzünden tek kişilik bir koğuşta ve dört duvar arasında, en temel hakkım olan “kişi özgürlüğünden” tamamıyla mahrum bir şekilde geçirmek zorunda kaldım. Bunun, benim gibi bir aydın için ne derece büyük bir acı olduğunu tahmin edemezsiniz.

Bu süre zarfında, tam olarak hangi sebeplerle ve hangi isnatlarla bu muameleye maruz kaldığım sorusunu kendime defalarca kez sormama rağmen maalesef makul hiçbir yanıt bulamadım. Nihayet anlaşıldı ki aslında elle tutulur hiçbir delil bulunmamasına rağmen “terör örgütü üyeliği” gibi bir isnatla hakkımda tutuklama kararı verilmiş, buna gerekçe yapılan sözde deliller avukatlarımca tek tek çürütülünce yeni deliller aranmış ve fakat nihayetinde varılan noktada, gerçekten şahsımı suçlamaya elverişli hiçbir delil bulunamamasına rağmen yine de afaki iddialarla düzenlenen bir iddianame ile dava açılmak zorunda kalınmıştır.

Esasen bu derece haksız ve mesnetsiz bir suçlama için hiçbir delilin bulunamaması son derece normaldir; zira “olmayan” şeyin “bulunması” da mümkün değildir! İddianame ekinde yer alan tüm sözde deliller ise yukarıda da ifade ettiğim gibi gerek tarafımca gerek avukatlarımca gerekse de bizzat sayın Mahkemenizin topladığı deliller ve dinlediği tanıklarla açıkça çürütülmüştür.

Buna rağmen bir önceki celse üzülerek dinlediğim esas hakkında mütalaada iddianamedeki bu mesnetsiz iddia ileri sürülmeye devam edilmiş, bu iddianın dayanağı olan sözde delillerin tek tek çürütüldüğü gerçeği tümüyle göz ardı edilmiş, iddianamede temelsiz şekilde ortaya atılan hayali senaryo harfiyen tekrar edilmiştir.

Şahsımın, esas hakkında mütalaada tekrarlanan bu mesnetsiz iddiaları kabul etmesi elbette olanaksızdır. Aşağıda bu iddiaları, şimdiye kadar defalarca kez yaptığım gibi, yeninden, tek tek çürüteceğim.

Ancak buna geçmeden önce şimdiye kadar defaatle tekrarladığım bir gerçeği yeniden dile getirmeyi bir görev iktiza ediyorum:

Benim bir terör örgütüne değil üye olmam, ismimin birlikte anılması dahi olanaksızdır.

Akademik camia ve üyesi olduğum CHP dışında hiçbir aidiyetim yoktur.

İrademi kimseye, hele ki hiçbir örgüte teslim etmedim, asla da etmem.

Bitmesi için yıllardır mücadele etmeme rağmen bugün terör ile ilişkilendirilmeyi bir zül olarak görüyorum.

Bir bilim insanı ve barışsever bir yurttaş olarak; hayatım boyunca hiçbir terör örgütüne üye olmadım, fikir ve yöntemlerini asla benimsemedim, terör dahil her türlü 3 şiddetin, fikren her zaman karşısında oldum. Daima, barış içinde birlikte yaşamanın önem ve kıymetine vurgu yaptım, terör ve şiddetin asla bir çözüm metodu olmadığını ifade ettim.

Tutukluluğum süresince dahi bu gerçeği dile getirmekten hiç usanmadım. Bu süreçte yazdığım tüm yazılarda terörün sonlandırılması ve kardeşlik ikliminin geliştirilmesi gereğinden, bu nedenle yeni bir çözüm sürecine duyulan ihtiyaçtan söz ettim. Tahliye olduktan sonra da ülkemizde yeniden yeşeren barış umuduna katkı yapabilmek, ekilen barış fidanını tüm ülkemizi kaplayan ve hepimizin gölgesinde huzur içinde yaşayacağı dev bir ağaca dönüştürmek için sağlayabileceğim tüm düşünsel katkıları sunmaya çalıştım. Bu süreçte, çözüm sürecinin önde gelen aktörleri ile görüşüp sürece olan desteğimi ve tüm Türkiye halklarının mutluluğunun, barış içinde birlikte yaşamaktan geçtiği, barışla birlikte büyük ve güçlü bir Türkiye’nin sadece Türkler değil Kürtler için de yegane çare olduğu gerçeğini her fırsatta dile getirdim.

Bugün de bu fikirlerimden vazgeçmiş değilim, hayatım boyunca da her koşulda ve bedeli benim açımdan ne olursa olsun, barış ve kardeşliği savunmaya devam edeceğim.

Dolayısıyla, hakkımda esas hakkında mütalaada dile getirilen açıkça mesnetsiz isnatları kabul etmem elbette olanaksızdır.

Bu iddialar tümüyle gerçekdışıdır.

Bu gerçeğin, sayın Mahkemenizin vereceği beraat kararı ile de tescilleneceğine olan umudum tamdır."