'İki Ahmet' MHP'nin kayyum çağrısına yanıt verdi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, geçtiğimiz günlerde kayyum uygulamasının yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Yıldız, Esenyurt’un seçilmiş Belediye Başkanı Ahmet Özer ile Mardin’in seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün göreve iade edilmesi gerektiğini belirtti.

CHP’li Özer ve DEM Partili Türk, MHP’li Yıldız’ın bu açıklamasına ilişkin ilk değerlendirmelerini Halk TV’ye yaptı.

Ahmet Türk, Feti Yıldız’ın açıklamaları üzerine Halk TV’ye yaptığı değerlendirmede şahsi iade konusunun öncelikleri arasında olmadığını belirtti:

Ahmet Özer ise Halk TV’ye yaptığı açıklamada, kayyum uygulamasının sadece kişisel değil toplumsal bir mesele olduğunu vurguladı:

Özer, kayyum siyasetinin toplumsal sonuçlarını şöyle anlattı:

MHP'den Ahmet Özer ve Ahmet Türk için flaş kayyum açıklaması

Özer, İmralı Süreci'ne dikkat çekerek kayyum uygulamasına son verilmesi gerektiğini vurguladı:

Ahmet Özer, MHP’li Feti Yıldız’ın sözlerine atıf yaparak şu ifadeleri kullandı:

MHP'li Feti Yıldız, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Özer ve Türk için 'İki Ahmet' dediğini belirterek kayyum konusu ile ilgili şunları ifade etmişti:

"Kayyum meselesini bazı partiler, ana raporlarında dile getirmişti. Milliyetçi Hareket Partisi'nin sunmuş olduğu 118 sayfalık raporda kayyum uygulaması ile ilgili bir husus yoktu.

Ancak bu demek değil ki kayyum meselesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir fikri olmasın. Bize göre kayyum uygulaması bazen şart olur. Mesela işlenen suçun nevine göre eğer kayyum uygulaması bir zorunluluk halinde ise bunu merkezin yapması yerine yeni yöneticileri bağlı bulunduğu belediye meclislerinden seçilmesi en azından halk iradesinin muhafazası bakımından daha uygun diye düşünüyoruz. Böyle olması lazım. "

Mesela sayın genel başkanımızın iki Ahmet diye tabir ettiği Ahmet Türk ve Ahmet Özel'in duruşmaları, davalarının seyri, içinde bulunduğumuz atmosfer yani komisyonumuzun amacı birleştirildiği zaman aslında çok taşkın, amacı da aşmış bir uygulama olduğunu görürüz. Yani kısaca özetlemek gerekirse Ahmet Özer'le Ahmet Türk'ün göreve iadesi önünde bizim açımızdan hiçbir sakınca yoktur "