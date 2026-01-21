Tülay Hatimoğulları Rojava'ya gidecek!

DEM Parti'den dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Açılamada, Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları'nın, 21 Ocak Çarşamba günü bazı siyasetçiler, baro ve Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcisiyle birlikte Rojava'ya gideceği belirtildi.

"ROJAVA’YI ZİYARET EDECEKTİR"

DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Eş Genel Başkanımız Tülay Hatimoğulları; DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Van Milletvekilimiz ve Demokratik Birlik İnisiyatifi Sözcüsü Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Mersin Milletvekilimiz Ali Bozan ile çeşitli baro ve STK temsilcileriyle birlikte Federe Kürdistan Bölgesi üzerinden Rojava’yı ziyaret edecektir. Ziyaret kapsamında, siyasi partiler başta olmak üzere bölgenin siyasi dinamiklerinin temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirilecektir" denildi.

GRUP TOPLANTISI SURİYE SINIRINDA YAPILDI

DEM Parti, Suriye'deki olaylar nedeniyle bu haftaki grup toplantısını Mardin'in Nusaybin ilçesinde yapmıştı.

Grup toplantısı ardından Suriye Cumhurbaşkanlığı, Suriye hükûmeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında Haseke Valiliği'nin geleceğiyle ilgili çeşitli konularda karşılıklı bir anlayışa varıldığını duyurdu.

