Tom Barrack ile Bakan Güler'in oturma düzeni isyan ettirdi! 'Sömürge Valisi gibi'

Suriye'de Şam ordusu ile Suriye Demkoratik Güçleri (SDG) arasında yaşanan çatışmalar ve İran'da yaşanan gelişmlerin ardından Ortadoğu'da diplomasi trafiği yoğunlaştı.

Gerilimler her iki bölgede de artmaya devam ederken bugün Ankara'da kritik bir zirve gerçekleşti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti.

Ankara'da kritik Yaşar Güler-Barrack zirvesi

OTURMA DÜZENİ TEPKİ ÇEKTİ

Kabulde Büyükelçi Barrack'ın tekli koltukta oturması, Türkiye'nin Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ise konuk gibi yan koltuklarda oturması tepki çekti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan

"BİR MİLLETVEKİLİ OLARAK HEM ÜZGÜNÜM HEM DE KIZGINIM"

Gündem olan kareye ilişkin halktv.com.tr'ye konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, bu ülkenin bir yurttaşı ve bir milletvekili olarak hem üzgünüm hem de kızgın olduğunu belirtti.

Kamuoyuna servis edilen o fotoğraf son derece rahatsız edici olduğunu vurgulayan Bakan, "Çünkü mesele bir fotoğraf karesi değil; Türkiye Cumhuriyeti’nin nasıl temsil edildiği meselesidir" dedi.

Murat Bakan, değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin bakanı, diplomasi ile kişisel samimiyeti birbirinden ayırmak zorundadır. Devlet ilişkileri samimiyetle, nezaketle değil; protokolle, eşitlik ilkesiyle yürür. Protokol dediğiniz şey bir formalite değildir; makamın ağırlığını, tarafların eşitliğini, devletin ciddiyetini dışarıya gösteren ölçüdür.

Görüşme Millî Savunma Bakanlığı makamında yapılıyorsa ve Türkiye’nin Millî Savunma Bakanı kendi makamında, kendi bayrağının altında, kendi kurumunda “kenara düşmüş” bir görüntü veriyorsa, buna “kötü fotoğraf” deyip geçemeyiz. Orada kadraj hatası yok devlet ciddiyetine zarar veren bir tablo var.

Bu kare “eşitiz” demiyor. Tam tersine, “bir taraf merkezde, bir taraf kenarda” diyor. Ve kenarda kalan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Millî Savunma Bakanı.

Biz egemen bir devletiz. Bu topraklar da müstemleke değildir.

Hiçbir yabancı temsilci, hangi devleti temsil ederse etsin, Ankara’da bir Türk bakanının makamında “ev sahibi” görüntüsü veremez; “başköşe sahibi” gibi oturtulamaz. Burada söz konusu olan kişiler değil; devletin itibarıdır, milletin onurudur.

Diplomaside ayrıntı yoktur; her ayrıntının bir anlamı vardır. Bu nedenle bu kareyi 'basit bir fotoğraf' diye geçiştiremeyiz. İtirazımız budur."

ŞAMİL TAYYAR: BÖYLE BİR OTURMA DÜZENİ OLMAZ

İnfial yaratan kareye AKP içinden de tepki geldi.

AKP'li Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, fotoğrafın çok incitici olduğunu belirterek, "Büyükelçi, sanki cumhurbaşkanı veya başbakan gibi bizim heyeti kabul etmiş! Böyle bir oturma düzeni olmaz, çok incitici. Hiç olmazsa yayınlamasaydınız" ifadelerini kullandı.

"TOM BARRACK SÖMÜRGE VALİSİ Mİ?"

Gazeteci Alican Uludağ ise Barrack hakkında "Sömürge valisi mi?" çıkışında bulundu.

Uludağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tom Barrack sömürge valisi mi? Milli Savunma Bakanı'nın üstü konumunda mı? Bu nasıl oturma düzeni?" diye sordu.