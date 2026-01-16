Tom Barrack ile Bakan Güler'in oturma düzeni isyan ettirdi! 'Sömürge Valisi gibi'

Tom Barrack ile Bakan Güler'in oturma düzeni isyan ettirdi! 'Sömürge Valisi gibi'
Yayınlanma:
Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Ankara'da ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul ettiği görüşme tartışma konusu oldu. Zirvede Barrack'ın ev sahibi gibi tekli koltukta oturması tepki çekti. İnfial yaratan fotoğrafa ilişkin halktv.com.tr'ye konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, bu ülkenin bir yurttaşı olarak hem üzgün hem de kızgın olduğunu belirtti.

halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Suriye'de Şam ordusu ile Suriye Demkoratik Güçleri (SDG) arasında yaşanan çatışmalar ve İran'da yaşanan gelişmlerin ardından Ortadoğu'da diplomasi trafiği yoğunlaştı.

Gerilimler her iki bölgede de artmaya devam ederken bugün Ankara'da kritik bir zirve gerçekleşti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti.

Ankara'da kritik Yaşar Güler-Barrack zirvesiAnkara'da kritik Yaşar Güler-Barrack zirvesi

yasar-gulertom-barrack-001.jpg

OTURMA DÜZENİ TEPKİ ÇEKTİ

Kabulde Büyükelçi Barrack'ın tekli koltukta oturması, Türkiye'nin Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ise konuk gibi yan koltuklarda oturması tepki çekti.

murat-bakan.jpg
CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan

"BİR MİLLETVEKİLİ OLARAK HEM ÜZGÜNÜM HEM DE KIZGINIM"

Gündem olan kareye ilişkin halktv.com.tr'ye konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, bu ülkenin bir yurttaşı ve bir milletvekili olarak hem üzgünüm hem de kızgın olduğunu belirtti.

Kamuoyuna servis edilen o fotoğraf son derece rahatsız edici olduğunu vurgulayan Bakan, "Çünkü mesele bir fotoğraf karesi değil; Türkiye Cumhuriyeti’nin nasıl temsil edildiği meselesidir" dedi.

Murat Bakan, değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin bakanı, diplomasi ile kişisel samimiyeti birbirinden ayırmak zorundadır. Devlet ilişkileri samimiyetle, nezaketle değil; protokolle, eşitlik ilkesiyle yürür. Protokol dediğiniz şey bir formalite değildir; makamın ağırlığını, tarafların eşitliğini, devletin ciddiyetini dışarıya gösteren ölçüdür.

Görüşme Millî Savunma Bakanlığı makamında yapılıyorsa ve Türkiye’nin Millî Savunma Bakanı kendi makamında, kendi bayrağının altında, kendi kurumunda “kenara düşmüş” bir görüntü veriyorsa, buna “kötü fotoğraf” deyip geçemeyiz. Orada kadraj hatası yok devlet ciddiyetine zarar veren bir tablo var.
Bu kare “eşitiz” demiyor. Tam tersine, “bir taraf merkezde, bir taraf kenarda” diyor. Ve kenarda kalan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Millî Savunma Bakanı.

Biz egemen bir devletiz. Bu topraklar da müstemleke değildir.
Hiçbir yabancı temsilci, hangi devleti temsil ederse etsin, Ankara’da bir Türk bakanının makamında “ev sahibi” görüntüsü veremez; “başköşe sahibi” gibi oturtulamaz. Burada söz konusu olan kişiler değil; devletin itibarıdır, milletin onurudur.

Diplomaside ayrıntı yoktur; her ayrıntının bir anlamı vardır. Bu nedenle bu kareyi 'basit bir fotoğraf' diye geçiştiremeyiz. İtirazımız budur."

amil-tayyar-001.jpg

ŞAMİL TAYYAR: BÖYLE BİR OTURMA DÜZENİ OLMAZ

İnfial yaratan kareye AKP içinden de tepki geldi.

AKP'li Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, fotoğrafın çok incitici olduğunu belirterek, "Büyükelçi, sanki cumhurbaşkanı veya başbakan gibi bizim heyeti kabul etmiş! Böyle bir oturma düzeni olmaz, çok incitici. Hiç olmazsa yayınlamasaydınız" ifadelerini kullandı.

amil-tayyar-aciklama.png

"TOM BARRACK SÖMÜRGE VALİSİ Mİ?"

Gazeteci Alican Uludağ ise Barrack hakkında "Sömürge valisi mi?" çıkışında bulundu.

Uludağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tom Barrack sömürge valisi mi? Milli Savunma Bakanı'nın üstü konumunda mı? Bu nasıl oturma düzeni?" diye sordu.

alican-uludag.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Siyaset
"Kiralar çok pahalı" diyen vatandaşa "Ama S-400 aldık" diyen AKP'linin kim olduğu ortaya çıktı
"Kiralar çok pahalı" diyen vatandaşa "Ama S-400 aldık" diyen AKP'linin kim olduğu ortaya çıktı
Komisyon’dan geçti: Belediyelerin yetkisi kısıtlanıyor! Artık Erdoğan imzalayacak
Komisyon’dan geçti: Belediyelerin yetkisi kısıtlanıyor! Artık Erdoğan imzalayacak