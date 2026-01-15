Ticaret Bakanı Ömer Bolat ABD'li Barrack ile bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir araya geldi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin Bakan Ömer Bolat, "Görüşmemizde, Türkiye ve ABD arasındaki ticari ilişkilerin durumu, kaydedilen gelişmeler, önümüzdeki aylara ilişkin plan ve beklentilerimizi değerlendirdik" açıklamasını yaptı.

ekran-alintisi.jpg

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tom Barrack ile görüştüCumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tom Barrack ile görüştü

"FIRSATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ KONUSUNDA HEMFİKİR KALDIK"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:

  • "ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack ile bugün Ticaret Bakanlığımızda bir araya geldik. Görüşmemizde, Türkiye ve ABD arasındaki ticari ilişkilerin durumu, kaydedilen gelişmeler, önümüzdeki aylara ilişkin plan ve beklentilerimizi değerlendirdik. Sayın Büyükelçi ile, ticaret ve ekonomik işbirliğinin, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemli bir parçası olduğuna dikkat çekerek; yeni iş birliği alanlarındaki fırsatların değerlendirilmesi konusunda hemfikir kaldık."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

