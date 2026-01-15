Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tom Barrack ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tom Barrack ile görüştü
Yayınlanma:
Ankara ile Washington hattında diplomasi trafiği sürerken gözler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne çevrildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ı kabul etti. Kritik görüşmenin ana gündemini ise Türkiye’nin uzun süredir çözmeye çalıştığı savunma sanayii krizleri, CAATSA yaptırımları ve Ortadoğu’daki sıcak gelişmeler oluşturdu.

Zirvenin detaylarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından duyurdu. Külliye'deki görüşmede, Türkiye ve ABD arasındaki ikili ilişkilerin sadece sözde kalmayıp "somut alanlarda" derinleştirilmesi gerektiği vurgulandı. Yılmaz, iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin yanı sıra, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik atılacak adımların da masaya yatırıldığını ifade etti.

SAVUNMA SANAYİİNDE 'YAPTIRIM' GÜNDEMİ

Görüşmenin en can alıcı noktası ise güvenlik bürokrasisini yakından ilgilendiren başlıklar oldu. Yılmaz, görüşmenin içeriğine dair yaptığı açıklamada, ABD ile Türkiye arasındaki en büyük pürüzlerden biri olan CAATSA yaptırımlarına dikkat çekti. Yılmaz, "Savunma sanayii ve CAATSA yaptırımları başta olmak üzere gündemimizdeki başlıkları kapsamlı bir şekilde değerlendirdik" ifadelerini kullanarak, bu kriz başlıklarının detaylıca konuşulduğunun sinyalini verdi.

İran ve ABD arasında Türkiye arabulucuİran ve ABD arasında Türkiye arabulucu

İRAN, SURİYE VE GAZZE

İkili meselelerin ötesinde, küresel ve bölgesel krizler de Külliye’deki masadaydı. Özellikle Ortadoğu’yu saran ateş çemberi görüşmede geniş yer buldu. Yılmaz; İran ve Suriye’deki son durumun ele alındığını belirtirken, Gazze meselesine de özel bir parantez açtı. Görüşmede, Gazze barış planının "ikinci aşaması" çerçevesinde karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, açıklamasının sonunda, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirme iradesi ve görüşmedeki yapıcı katkıları nedeniyle ABD Büyükelçisi Tom Barrack’a teşekkürlerini iletti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

