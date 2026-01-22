Süreçte provokasyon yeni değil! 12 sene önce de yaşanmıştı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde Türk bayrağına yönelik yapılan saldırı, 2014'teki Çözüm Süreci'nde Diyarbakır’ın Lice ilçesinde yaşanan benzer bir olayı hatırlattı.

8 Haziran 2014’te, Diyarbakır 2. Hava Kuvvet Komutanlığı önünde toplanan bir grup gösterici, gönderdeki Türk bayrağını indirerek provokasyon yapmıştı. Olaydan bir gün önce, 7 Haziran'da Diyarbakır-Bingöl karayolunu kapatan gruba müdahale sırasında Ramazan Baran adlı genç yaralanmış ve hastanede hayatını kaybetmişti.

Baran’ın cenazesinden sonra düzenlenen protestolarda Ömer Mutlu isimli bir gösterici, askeri birlikteki bayrağı indirmişti. Mutlu, 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmış, olay ülke genelinde düzenlenen mitinglerle protesto edilmişti.

SÜRECİN KRİTİK AŞAMASINDA PROVOKASYON

Ekim 2024’te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan terör örgütü PKK'nın feshini başlatan İmralı Süreci'nde Meclis’te kurulan komisyon da rapor yazım aşamasına geldi. Yasal düzenlemeler de konuşulmaya başlandı.

Düzenlemeler konuşulurken ve Suriye'de Şam yönetiminin de SDG/YPG'ye operasyonlarının ardından Mardin Nusaybin'de Türk bayrağına provokasyon düzenlendi. Kamışlı sınırındaki Türk bayrağı bir grup tarafından indirildi.

Türk bayrağına karşı hadsizliğe karşı herkes sert tepki verdi. DEM Parti de bu durumu kınadığını belirterek kabul edilemez olduğunu ifade etti:

"Nusaybin-Qamışlo sınırında meydana gelen bayrak indirme olayını kesinlikle kabul etmediğimizi ifade etmek isteriz. Türkiye toplumunun ortak değeri ve ülkenin sembolü olan bayrağa saygısızlık yapılması asla kabul edilemez. "

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de provokasyonun ardından sert bir açıklama yaptı. Bahçeli, DEM Parti'ye seslendi. Bahçeli, şunları ifade etti: