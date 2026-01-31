Süreçte AKP'den milliyetçi dil hamlesi

Süreçte AKP'den milliyetçi dil hamlesi
Yayınlanma:
İmralı Süreci’nin kritik aşamasında iktidarın milli kimlik ve Türk dünyası vurgusunu artırması dikkat çekti. AKP kulislerinin de bunu nasıl yorumladığı ortaya çıktı.

İmralı Süreci'nde yasal düzenlemelerin konuşulduğu en kritik aşamada iktidarın son haftalarda milli kimlik ve Türk dünyası vurgusunu artırması dikkat çekti. AKP kulisleri bu yönelimi “toplumsal hassasiyetlerin gözetilmesi” olarak yorumladığı öğrenildi. Cumhuriyet'in haberine göre; Muhalefet de bunu siyasi bir dengeleme hamlesi olarak değerlendirdi.

Söylem değişimi, iktidara yakın medya ve sosyal medya hesaplarına da yansıdı. Milliyetçi vurgulu paylaşımlarda belirgin bir artış gözlendi.

Sürece yönelik eleştirilerin yükseldiği başlıklarda, milli semboller öne çıkarıldı. İktidara yakın bir gazetenin sosyal medya paylaşımlarında, YPG’ye destek amacıyla kullanılan semboller sert ifadelerle eleştirildi. Paylaşımlarda “Saç örgüsü, Türk geleneğidir. Vatansızların çalmaya çalışıp gösteri yapacağı bir eylem değil” denildi.

İmralı süreci tamamen tıkandı mı? Pervin Buldan'dan yeni açıklamaİmralı süreci tamamen tıkandı mı? Pervin Buldan'dan yeni açıklama

ERDOĞAN'DAN ORTA ASYA MESAJI

Söylem değişiminin en açık örneği Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’dan geldi. Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüşmesinin ardından şu ifadeleri kullandı:

“Ata yurdumuz Orta Asya’nın refahına gerekli katkıyı yapma konusunda kararlıyız. Yürek yüreğe verdiğimiz müddetçe Allah’ın izniyle içinde bulunduğumuz asra Türk dünyasının mührünü vuracağımızdan eminiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iktidarının ilk yıllarındaki milliyetçilik eleştirileri de yeniden gündeme geldi. Erdoğan, 2009’daki AKP grup toplantısında “Biz her türlü milliyetçiliği ayaklarımızın altına almış bir iktidarız” sözleriyle tepki çekmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
Siyaset
Özgür Özel'den çok konuşulacak Bahçeli çıkışı! "Bu inatlaşmayı herkes iyi okumalıdır"
Özgür Özel'den çok konuşulacak Bahçeli çıkışı! "Bu inatlaşmayı herkes iyi okumalıdır"
Bakan Göktaş'tan büyük itiraf: Tüm bilgilerimiz Amerika'nın elindeymiş!
Bakan Göktaş'tan büyük itiraf: Tüm bilgilerimiz Amerika'nın elindeymiş!