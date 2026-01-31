Süreçte AKP'den milliyetçi dil hamlesi

İmralı Süreci'nde yasal düzenlemelerin konuşulduğu en kritik aşamada iktidarın son haftalarda milli kimlik ve Türk dünyası vurgusunu artırması dikkat çekti. AKP kulisleri bu yönelimi “toplumsal hassasiyetlerin gözetilmesi” olarak yorumladığı öğrenildi. Cumhuriyet'in haberine göre; Muhalefet de bunu siyasi bir dengeleme hamlesi olarak değerlendirdi.

Söylem değişimi, iktidara yakın medya ve sosyal medya hesaplarına da yansıdı. Milliyetçi vurgulu paylaşımlarda belirgin bir artış gözlendi.

Sürece yönelik eleştirilerin yükseldiği başlıklarda, milli semboller öne çıkarıldı. İktidara yakın bir gazetenin sosyal medya paylaşımlarında, YPG’ye destek amacıyla kullanılan semboller sert ifadelerle eleştirildi. Paylaşımlarda “Saç örgüsü, Türk geleneğidir. Vatansızların çalmaya çalışıp gösteri yapacağı bir eylem değil” denildi.

ERDOĞAN'DAN ORTA ASYA MESAJI

Söylem değişiminin en açık örneği Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’dan geldi. Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüşmesinin ardından şu ifadeleri kullandı:

“Ata yurdumuz Orta Asya’nın refahına gerekli katkıyı yapma konusunda kararlıyız. Yürek yüreğe verdiğimiz müddetçe Allah’ın izniyle içinde bulunduğumuz asra Türk dünyasının mührünü vuracağımızdan eminiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iktidarının ilk yıllarındaki milliyetçilik eleştirileri de yeniden gündeme geldi. Erdoğan, 2009’daki AKP grup toplantısında “Biz her türlü milliyetçiliği ayaklarımızın altına almış bir iktidarız” sözleriyle tepki çekmişti.