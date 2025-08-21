Sürece destek veren gaziden şoke eden hareket! Komisyonda gözünü eline aldı

İmralı Süreci kapsamında terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının ardından TBMM'de kurulan komisyonda gaziler ve şehit aileleri de görüşlerini dile getirdi.

Milli Birlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu'nda konuşan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı ve aynı zamanda gazi olan Lokman Aylar, konuşmasında yaptığı hareket herkesi şoke etti. 50 yaşındaki Aylar, protez olan sağ gözünü çıkarıp gösterdi. Aylar, ardından süreç hakkında görüşlerini dile getirdi.

Terörün bitmesini ve İmralı Süreci'ni sonuna kadar desteklediklerini söyleyen Lokman Aylar, süreçten beklentilerini dile getirdi. Lokman Aylar şunları söyledi:

“Öncelikle terör örgütünün koşulsuz silah bırakması, kendini feshetmesi, eline silah almış herkesin adalet önünde hesap vermesi gerekir. Takdir edersiniz ki askerimize, polisimize, sivil vatandaşlarımıza kurşun sıkmış, devletimizin birliğine beraberliğine kastetmiş terör örgütü üyelerinin elini kolunu sallayarak ülkemizde gezmesi hem şehitlerimizi hem gazilerimizi derinden üzecektir. Biz terör örgütü mensuplarının Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hukuku önünde hesap vermesini bekliyoruz ve gereken cezayı almalarını istiyoruz. Tabii ki eline silah almamış, kandırılmış, dağa çıkartılmış gençlerin gerekli makamlar tarafından rehabilite edilerek topluma kazandırılmasına bir diyeceğimiz yoktur.

"ELEBAŞLARININ TALEPLERİ KABUL EDİLEMEZ"

İkinci olarak terör örgütü elebaşının serbest bırakılması gibi talepler asla kabul edilemez. Şehit ailelerimizin özellikle bu konuda hassasiyetlerinin bulunduğunun bilinmesi gerekmektedir."

Terörün sona ermesi için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurgulayan Aylar, “Tüm kurum kuruluşları, vatandaşlarımızı terörsüz Türkiye sürecine destek vermeye davet ediyoruz” dedi.

"Bazı çevrelerce 'terör örgütü elebaşı Meclis’e girecek' gibi söylemlerle şehit aileleri ve gazilerimiz provoke edilmeye çalışılmaktadır" diyen Lokman Aylar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hususta başta şehit aileleri ve gazilerimiz olmak üzere toplumumuzun tamamı bilgilendirilmeli, provokasyonlara karşı dikkatli olunmalıdır. Bu hususta komisyondaki tüm partilerimize büyük görev düşmektedir. Şehit ailelerimizin, gazilerimizin, toplumumuzun sinir uçlarına dokunacak davranışlardan eylemlerden, yaklaşımlardan uzak durulmalıdır."

Anka Haber Ajansı'nın haberine göre; Şehit aileleri ve gazilerle görüşmelerinde sürece onların desteğinin arttığını gördüklerini söyleyen Aylar, şunları kaydetti:

“İlk başta sürece tepkiler vardı. Tepkiler çoktu ama Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, Devlet Bey’in açıklamaları, Devlet Bey'e olan güvenden dolayı sürece destek gün geçtikçe artmaya devam etmektedir. Biz şehit aileleri ve gazilerimize süreci anlatıyoruz. Şehit helvası sizin evinizde kavrulmadığı sürece size hep tatlı gelecektir. Konuşmak kolay. Terörsüz Türkiye olsun.. Bazı tavizler verilir, kanunlar çıkarılır, yasalar değiştirilir. Evet değiştirelim ama bu konuda canı yananlar ne olacak? Anneyi, babayı, babasız büyüyen çocukları, gazileri lütfen unutmayalım. İki gözünü bu vatan için kaybeden gazilerimiz, iki elini feda eden gazilerimiz, evladını veren analarımız hala yüreğinde acıyı hissediyor. Bunları düşünerek hareket edin."

"Sürece tam destek veriyoruz"

Hakkari Çukurca'da 1996’da yaralandığını anlatan Lokman Aylar, "Bu topraklarda yaşamanın bedelini bir böbreğimi ve bir gözümü vererek ödedim" dedi.

Bu sırada protez gözünü çıkarıp göstererek konuşmasını sürdüren Aylar, şöyle konuştu:

"Ben 30 yıldır bu gözle yaşıyorum. Arkadaşlar bakın elime aldım gözümü. Niye? Bu vatan toprakları için bayrak için, sizin için, millet için. Bu konuda hiç kimse şehit ve gazi aileleri üzerine söz söylemesin. Biz bedelini ödediğimiz vatanda yaşıyoruz. Birileri gibi bedava yaşamıyoruz. Hiç kimse bizim adımıza konuşmasın. Biz ne söylediğinizi ne söyleyeceğimizi gayet iyi biliyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Devlet Bey’e güvenimiz var, sürece tam destek veriyoruz. Sürecin yanındayız, yanında duracağız. Çünkü Terörsüz Türkiye bizim davamız. Çocuklarımıza, gençlerimize mutlu, huzurlu bir Türkiye Cumhuriyeti bırakmak hepimizin boynunun borcudur"

Hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hem de İçişleri Bakanlığı ile gayet uyumlu çalıştıklarını söyleyen Aylar, şöyle konuştu: