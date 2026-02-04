Süreç komisyonundan kritik rapor toplantısı! MHP'den AİHM ve AYM ile 'çelişmeyecek' mesajı geldi

"Terörsüz Türkiye" adı verilen süreç kapsamında TBMM bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri, nihai raporu hazırlamak için toplanacak. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, raporun hazırlanacağı toplantı öncesi sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Nihai süreç raporu için 'uyum' sağlandı! Yasal düzenleme de dahil

"AİHM VE AYM KARARLARIYLA ÇELİŞMEYECEK"

X hesabından paylaşım yapan Yıldız, "Milli Dayanışma,Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Saat 14.00’de Meclis Başkanımızın yönetiminde uzlaşma içinde müşterek rapor hazırlamak için bir araya gelecektir. Sürece ilişkin hukuki düzenlemelerin çerçevesi açık, öngörülebilir ve hukuk devleti ilkeleriyle uyumlu, AİHM ve AYM kararları ile çelişmeyen, hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı, hukuk normlarının taşıyıcı değerler sistemini örselemeyen bir çerçevede oluşturulacaktır. 'Terörsüz Türkiye' ideali yalnızca iç güvenlik stratejisi olmaktan çıkıp bölgesel güvenlik mimarisinin merkezine yerleşmiştir. Aziz Milletimiz emin olsun." ifadelerini kullandı.