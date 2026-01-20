Nihai süreç raporu için 'uyum' sağlandı! Yasal düzenleme de dahil

Nihai süreç raporu için 'uyum' sağlandı! Yasal düzenleme de dahil
Yayınlanma:
İmralı Süreci için Meclis'te kurulan komisyonun nihai süreç raporunda sona doğru gelinirken uyum mesajı verildi. MHP'li Feti Yıldız taslak metinde uzlaşı sağlandığını ve raporda sürece dair yasalarında da olduğunu söyledi.

İmralı Süreci kapsamında Meclis'te kurulan komisyon dinleme faaliyetlerini Öcalan'ın da İmralı'da dinlenmesinin ardından bitirip, tüm partilerin dahil olduğu ortak rapor yazım aşamasına geçti.

Son Dakika | Suriye'deki gelişmeler süreci etkileyecek mi? MHP'den kritik açıklamaSuriye'deki gelişmeler süreci etkileyecek mi? MHP'den kritik açıklama

Parlamento muhabiri İlter Yeşiltaş'ın aktardıklarına göre partiler şu anda taslak rapor yazım aşamasında. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir rapora dair yaptığı açıklamalarda Suriye'deki gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini, bölgede silahların susmasının aynı zamanda Türkiye'ye olumlu yansıyacak gelişmeler olduğunu söyledi.

Komisyondaki partilerin ortak rapor yazımının hemen sona ermeyeceğini ifade eden Emir, sürece dikkatli bir şekilde çalıştıklarını ifade etti. Zamanlama konusunda baskının olmadığını ancak bu sürecin de uzamamasını gerektiğinin herkes tarafından bilindiği CHP'li Emir tarafından ifade edildi.

yeni-proje-2026-01-20t104822-452.jpg

Emir açıklamasında, "Burada önemli olan Türkiye’nin önüne hem demokratikleşmeyi hem adaleti hem de toplumsal barışı geniş bir perspektifte koyacak, önümüzdeki günlerde de yararlanacağımız bir tarihi metin olmasıdır" ifadelerini kullandı.

FETİ YILDIZ: UZLAŞMA SAĞLANDI

Rapor hakkında açıklama yapan isimlerden birisi de MHP'li Feti Yıldız oldu. Meclis çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yıldız, taslak metinde uzlaşma sağlandığını ve artık ayrıntılara girildiğini söyledi.

ekran-goruntusu-2026-01-20-104950.png

Raporlama sürecinin tam bir uyum içerisinde biteceğini aktaran Yıldız, raporda süreç yasası olup olmadığı sorusunu da 'Var' diyerek yanıtladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
Türkiye
17 yaşındaki çocuk akranını bıçakladı!
17 yaşındaki çocuk akranını bıçakladı!
AKP'nin 2025 karnesi paylaşıldı: Oy verenler bile geçer not vermedi
AKP'nin 2025 karnesi paylaşıldı: Oy verenler bile geçer not vermedi
Pestisit krizinde reçete dönemi! Satana para cezası geliyor
Pestisit krizinde reçete dönemi! Satana para cezası geliyor