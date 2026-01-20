Nihai süreç raporu için 'uyum' sağlandı! Yasal düzenleme de dahil

İmralı Süreci kapsamında Meclis'te kurulan komisyon dinleme faaliyetlerini Öcalan'ın da İmralı'da dinlenmesinin ardından bitirip, tüm partilerin dahil olduğu ortak rapor yazım aşamasına geçti.

Suriye'deki gelişmeler süreci etkileyecek mi? MHP'den kritik açıklama

Parlamento muhabiri İlter Yeşiltaş'ın aktardıklarına göre partiler şu anda taslak rapor yazım aşamasında. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir rapora dair yaptığı açıklamalarda Suriye'deki gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini, bölgede silahların susmasının aynı zamanda Türkiye'ye olumlu yansıyacak gelişmeler olduğunu söyledi.

Komisyondaki partilerin ortak rapor yazımının hemen sona ermeyeceğini ifade eden Emir, sürece dikkatli bir şekilde çalıştıklarını ifade etti. Zamanlama konusunda baskının olmadığını ancak bu sürecin de uzamamasını gerektiğinin herkes tarafından bilindiği CHP'li Emir tarafından ifade edildi.

Emir açıklamasında, "Burada önemli olan Türkiye’nin önüne hem demokratikleşmeyi hem adaleti hem de toplumsal barışı geniş bir perspektifte koyacak, önümüzdeki günlerde de yararlanacağımız bir tarihi metin olmasıdır" ifadelerini kullandı.

FETİ YILDIZ: UZLAŞMA SAĞLANDI

Rapor hakkında açıklama yapan isimlerden birisi de MHP'li Feti Yıldız oldu. Meclis çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yıldız, taslak metinde uzlaşma sağlandığını ve artık ayrıntılara girildiğini söyledi.

Raporlama sürecinin tam bir uyum içerisinde biteceğini aktaran Yıldız, raporda süreç yasası olup olmadığı sorusunu da 'Var' diyerek yanıtladı.