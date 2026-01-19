Son Dakika | Suriye'deki gelişmeler süreci etkileyecek mi? MHP'den kritik açıklama

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun ortak rapor çalışmaları kapsamında Meclis’te grubu bulunan partilerin temsilcilerinden oluşan yazım ekibi bir kez daha toplandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlık ettiği toplantıda, siyasi partiler arasındaki uzlaşı zeminini güçlendirmeye yönelik görüşmeler yapıldı.

Toplantıya katılmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, ortak rapor taslağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yıldız, taslağın kaç maddeden oluşacağına dair net bir çerçevenin bulunmadığını belirtti. “Yedi madde, altı madde diye bir şeyimiz yok. Bir sınır yok” ifadelerini kullandı.

SÜREÇ İÇİN KRİTİK SURİYE YORUMU

Taslak üzerindeki çalışmaların sürdüğünü belirten Yıldız, “Taslak üzerine çalışacağız” dedi. Suriye’deki gelişmelerin etkisi sorulduğunda ise olumlu bir tablo çizdi:

“Lehe olur olsa. Yani yansıması lehe yansıması olur. İşler daha da kolaylaşır. Yani bir engel gibi duruyordu. O engelde kalkmış gibi gözüküyor şimdilik.”

Sürecin tamamlanma süresine ilişkin de konuşan Yıldız, “Çalışmaların bugün biteceğini zannetmiyorum ama en kısa zamanda biter. Bu ay içinde biter” diye konuştu.