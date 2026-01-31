Son Dakika | Yılmaz Tunç eleştirilen "Kar altındaki yürüyüş" videosuna yanıt verdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın’da katıldığı “Ev Sahibi Türkiye Kura Çekim Töreni” sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tunç, Sivas’ta HSK Başkanvekili, başsavcı, AKP'liler ve bazı yargı mensuplarıyla birlikte kar altında yürüyüş yaptığı anları paylaşmasına ilişkin gelen eleştirilere yanıt verdi. Tunç'un paylaşımına, "Parti devleti videosu" tepkileri gelmişti.

Tunç, bir basın mensubunun CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın ilgili videoya tepkisini hatırlatması üzerine sözlerine şöyle başladı:

“Şimdi arkadaşlar ne diyeyim ben buna? Yani, burada bizim il ziyaretlerimiz, bütün bakanlarımız, illeri ziyaret ediyor. Ben bugüne kadar 62 vilayetimizi ziyaret ettim. Bu ziyaretlerde ilimizin bütün protokolü, valimiz, siyasi partilerin il başkanları, Adalet Bakanı olduğumuz için başsavcımız, komisyon başkanımız, herkes, ilin protokolündeki herkes bir karşılamada bulunuyorlar. Ve sonrasında da ertesi gün yapacağımız programları istişare ediyoruz.”

Son dakika | 21 günde 39 bin 271 kişi afla tahliye edildi: Bakan Tunç açıkladı

"BEN BİR PARTİ ÜYESİYİM"

Tunç, Sivas ziyaretine özel olarak da şunları kaydetti:

“Ve bu anlamda, Sivas'a da dün bir ziyaret gerçekleştirdik. O ziyarette il protokolüyle beraber İş Yurtları Kurumumuzun işlettiği konağa gittik. Orada zaten kar yağışı vardı. Sonrasında da zaten gece geç saatler olduğu için, ertesi günü de programlarımız söz konusuydu. Burada özellikle Cumhuriyet Halk Partisi bu konuyu 'Adalet Bakanı gitti, Adalet Bakanı'nın yanında başsavcı vardı ve Hakimler Savcılar Kurulu Başkanvekili vardı'... Şimdi arkadaşlar Hakimler ve Savcılar Kurulu vardı... Başkanvekili Sivaslı olduğu için orada memleketinde, Adalet Bakanı'yla beraber olmasından daha doğal ne olabilir ki? Yani valimiz, yani bir bakanın yanında, il başkanımız, ben bir parti üyesiyim.”

"PARTİ AYRIMI YOK"

Eleştirilerin yersiz olduğunu savunan Tunç, farklı partilerle de diyalog kurduklarını hatırlattı:

“Diğer partiler de geliyor bize. Ben diğer illerde gittiğim yerlerde şimdi buradan isimlerini söylemeyeyim. Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri karşılamada bulunuyor. Onlarla da beraber oturuyoruz. Yine Cumhuriyet Halk Partili belediyelere ben ziyarette bulunuyorum. Bartın'da beraber ziyarette bulunduk. Amasra'da Amasra Belediyesi'nin programına gittik. Dolayısıyla bizde parti ayrımı söz konusu olmaz. Biz devletin bakanıyız. Milletin seçtiği kabinenin bir üyesiyiz. Dolayısıyla hiçbir ayrım yapmadan, ile geldiğimiz zaman, herkes bizim programlarımıza davetlidir.”

"BİZE PARTİ DEVLETİ DERSİ VEREMEZLER"

Tunç, eleştirileri “siyasi” bulduğunu belirterek sert ifadelerle şöyle konuştu:

“Sivas'ta da il protokolüyle beraber bulunduğumuz ortamı maalesef sanki bir yargı bağımsızlığına aykırı bir durum varmış, bir işte parti devleti... Arkadaşlar, parti devletinin ne olduğunu bu millet hiçbir zaman unutmaz. 27 Mayıs İhtilali'ni bu ülkeye yıllarca Demokrasi ve Anayasa Bayramı diye kutlatan zihniyetin bize Parti Devleti dersi vermeye hiçbir hakkı ve haddi de olamaz.”

Tunç, CHP'nin açıklamalarını şöyle değerlendirdi:

“Burada yargı bağımsızlığı ile ilgili eleştiriler noktasında neden bu kadar Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerinin telaşlı olduğunu bu millet çok iyi biliyor. Çünkü onlar rahatsız. Onların hukuk devleti anlayışıyla bizim hukuk devleti anlayışımız çok farklı. Onların hukuk devleti anlayışı 27 Mayıs Hukuk Devleti'dir. 27 Mayıs yargısıdır. Adnan Menderes'i ve arkadaşları asan yargıdır. Onların hukuk devletinden, yargı bağımsızlığından anladıkları 28 Şubat yargısıdır. Cübbelerini adeta o vesayetçilerin, darbecilerin önüne seren yargı anlayışıdır.”

"15 TEMMUZ'DA MİLLETİMİZ MEYDANLARDA MÜCADELE EDERKEN..."

Tunç, son yıllarda yargının duruşuna ilişkin şunları söyledi:

“Biz yargıyı birilerinin arka bahçesi olmaktan çıkardık. Milletin yargısı hâline getirdik. Ve yargımız milli iradeye saygı duyan, darbecinin değil milli iradenin yanında olan. İşte 15 Temmuz'da milletimiz meydanlarda canı pahasına mücadele ederken yargı mensuplarımız adliyelere koştular, darbecileri kıskıvrak yakaladılar. İşte bunlar hazmedilemiyor.”

Adalet Bakanı, muhalefetin yargıya yönelik eleştirilerini şu sözlerle eleştirdi:

“Bugün özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin başta genel başkanı olmak üzere diğer yöneticilerinin yaptıkları açıklamalara baktığınız zaman bir telaş var. Bir sıkışmışlığın göstergesi. Çünkü yargı yolsuzluktan hesap sormasın istiyorlar. Rüşvetten, rüşvetçiden hesap sormasın istiyorlar. Ama yargı artık vesayetçiye de geçit vermez, bu ülkenin yargısı. Milletin yargısı. Millet adına tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenden, yolsuzluk yapandan da, hırsızlık yapandan da hesap sorar. O nedenle Cumhuriyet Halk Partisi'nin rahatsızlığı budur.”

"BEYHUDE AÇIKLAMALAR"

Tunç, tartışmaların yersiz olduğunu vurgulayarak açıklamasını şöyle tamamladı: