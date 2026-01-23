Son Dakika | TMSF kayyum olarak atandı! Ödeme sistemi Papel'e 8 ilde eş zamanlı operasyon 41 gözaltı

Son Dakika | TMSF kayyum olarak atandı! Ödeme sistemi Papel'e 8 ilde eş zamanlı operasyon 41 gözaltı
Yayınlanma:
İstanbul merkezli soruşturmada, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkla elde edilen paraların Papel Elektronik Para aracılığıyla aklandığı belirlendi. 41 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, çok sayıda ilde operasyon yapıldı. Şirkete TMSF kayyum olarak atandı, mal varlıklarına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın dayanağı, TCMB ve MASAK raporlarında tespit edilen yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve yasa dışı forex işlemleriyle elde edilen gelirlerin elektronik para altyapısı kullanılarak sisteme sokulması ve çeşitli şirketler aracılığıyla aklanmaya çalışılması oldu.

Soruşturma ilerledikçe, şirketin yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri çalışanları ve proje yöneticilerinin bu sürece aktif biçimde katıldığı belirlendi. Bu kişilerin suç gelirlerinin transferi ve gizlenmesinde teknik altyapıyı sağladığı tespit edildi.

NTV'nin haberine göre; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenledi. 41 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı.

TMSF KAYYUM ATANDI

Soruşturma kapsamında Papel Elektronik Para şirketine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu. Gözaltına alınanların örgüt içindeki rolleri, dijital deliller ve suç gelirlerinin izine dair incelemeler devam ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Altın talebinin patlama yapacağı fiyatı açıkladı
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Köfteci Yusuf’a 510 lira, peki halka kaç lira? ESK’nın anlaşması ortaya çıktı
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi: Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi
Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
Doğalgaz fiyatları uçtu vatandaş isyan etti
Siyaset
Örgütü Olmayan Örgüt Davası
Örgütü Olmayan Örgüt Davası
Vakıfbank Genel Müdürü ile ilgili yeni skandal! Baba ‘uyuşturucu jeti’nde, oğlu firarinin şirketinde
Vakıfbank Genel Müdürü ile ilgili yeni skandal! Baba ‘uyuşturucu jeti’nde, oğlu firarinin şirketinde