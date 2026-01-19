Son Dakika | Suriye'de ateşkes sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama

Son dakika haberi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de Şam yönetimi ile SDG güçleri arasında imzalanan ateşkes anlaşmasına ilişkin konuştu. Erdoğan, "Suriye, Suriyelilerindir" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Suriye'de SDG ile Şam yönetimi arasında ateşkesin sağlanmasının memnuniyet verici olduğunu belirten Erdoğan, "Suriye, Suriyelilerindir" dedi.

"SURİYE SURİYELİLERİNDİR"

"Suriye Arap, Türkmen, Kürt, Nusayri, Sunni, Dürzi demeden herkesindir. Tüm kesimleriyle kardeş Suriye halkınındır. Şu bir gerçek ki yüz binlerce insanın hayatını mal olan 13.5 yıllık zulmün ardından Suriye, tarihi bir fırsat yakalmıştır" diyen Erdoğan, "Suriye halkının kardeşi, komşusu ve kara gün dostu bir ülke olarak, bunu sabote edecek hiçbir teşebbüse müsaade etmeyiz" şeklinde konuştu.

"Tek devlet, tek ordu ilkesi bir ülkede istikarın olmazsa olmaz şartıdır. Bunu tehsis ve tahkim edecek her türlü adıma Türkiye'nin de desteği tamdır" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Halep'in bazı mahallelerinin işgalden kurtarılması amacıyla geçen hafta başlatılan askeri harekât, dün ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasıyla sonuçlandı. Şunu memnuniyetle ifade etmek isterim ki; Suriye ordusunun bu hassas operasyonu her aşamasında büyük bir dikkatle yönetmesi ve operasyon sürecinde sivillerin zarar görmemesi için adeta bir cerrah titizliğiyle hareket etmesi her türlü takdire şayandır."
  • "Suriye'nin kuzeyini işgal altında tutan silahlı unsurların provokasyonuna rağmen, emir komuta zinciri içinde hareket eden Suriye ordusu başarılı bir sınav vermiş; haklıyken haksız duruma düşecek eylemlerden özenle kaçınmıştır."

