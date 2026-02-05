Son Dakika | Saray'dan 'Umut hakkı' açıklaması: Kapsama Öcalan da giriyor

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi...Saray'dan flaş 'Umut hakkı' açıklaması geldi. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı Mehmet Uçum, sosyal medya hesabından MHP'li Feti Yıldız'ın 'Umut hakkı' paylaşımını alıntılayarak, "Kapsamına Öcalan da girmektedir" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin, partisinin 3 Şubat tarihli grup toplantısında kullandığı, "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmet'ler göreve, Demirtaş yuvasına kavuşana kadar" ifadelerinin ardından, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için 'umut hakkı' tartışmaları da alevlendi.

Son Dakika | 'Umut hakkı' demeden umut hakkı mı? MHP'li yıldız 'uzlaştık' dedi CHP'li Emir şerh düştüSon Dakika | 'Umut hakkı' demeden umut hakkı mı? MHP'li yıldız 'uzlaştık' dedi CHP'li Emir şerh düştü

Tartışmalar sürerken, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından "Umut hakkı" kapsamına ilişkin infaz kanununa dair bilgiler paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum ise kendi sosyal medya hesabından Yıldız'ın X paylaşımını alıntılayarak, "Bu hükümlülerin kapsamına Öcalan da girmektedir. Mesele bundan ibarettir" dedi.

"KAPSAMA ÖCALAN DA GİRİYIR"

Mehmet Uçum'um, sosyal medya X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"UMUT HAKKININ ESASINA İLİŞKİN NOT !

Evet, umut hakkı Feti beyin etraflıca açıkladığı gibi kişiye özgü veya Öcalan’a yönelik bir tahliye imkanı değildir.

Umut hakkı genel olarak da doğrudan tahliye imkanı değildir.

Umut hakkı ömür boyu cezaevinde kalacak şekilde hüküm kurulmuş herkese şartla salıverme imkanının doğru ifadeyle umudunun verilmesidir.

Yani belirtildiği üzere umut hakkı şartla salıverme umududur. Bu imkan şu anda kapsam dışında olan hükümlülere de tanındığında yine şartla salıvermenin esasları uygulanacaktır. En geç altı ayda bir değerlendirme yapacak İdare ve Gözlem Kurulunun veya itiraz halinde İnfaz Hakimliğinin kararına göre işlem yapılacaktır. Otomatik bir uygulama olmayacaktır.

Umut hakkı kapsamına giren hükümlüler ise şunlardır:

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını belli suçlardan alanlar,

geçmişte ölüm cezaları müebbet ağır hapis cezasına veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına dönüştürülen terör suçluları ve

terör suçlusu olarak ağırlaştırılmış müebbet cezası alanlar.

Bu hükümlülerin kapsamına Öcalan da girmektedir. Mesele bundan ibarettir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

