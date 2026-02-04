Son Dakika| Öcalan'a Umut Hakkı geliyor! MHP'li Feti Yıldız: Uzlaştık

Yayınlanma:
Son dakika... İmralı Süreci'nde Öcalan için Umut Hakkı konusunda süreç komisyonunda uzlaşmaya varıldığını MHP'li Feti Yıldız açıkladı.

İmralı Süreci'nde kurulan Milli Birlik Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu'nu nihai rapor için bugün bir kez daha toplandı.

Toplantı sonunda MHP Genel Başkan Yarımcısı Feti Yıldız ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, açıklamalarda bulundu.

MHP'li Feti Yıldız, gazetecilerin "Umut Hakkı var mı" sorusuna, "Uzlaştık uzlaştık" yanıtını verdi.

Yıldız, çıkar çıkmaz yaptığı "Çok önemli bir aşamaya geldik. Önümüzdeki hafta meseleyi bitiririz. Tam mutabakat var" açıklamasına da Murat Emir, "Tam mutabakata varacağız" sözleri ile ekleme yaptı.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

