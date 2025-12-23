Son Dakika | Özgür Özel'den asgari ücrete yapılan yüzde 27'lik zama tepki

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 için asgari ücrete yüzde 27 oranında zam yapılarak 28 bin 75 TL olduğunu açıkladı.

CHP Lideri Özgür Özel'den yapılan zama tepki geldi.

Yap-işlet-devret modeliyle müteahhitlere verilen geçiş garantisine atıfta bulunan CHP Lideri, "zenginlere geçiş garantisi var ama asgari ücretlilere geçim garantisi yok!" dedi.

2026 yılı asgari ücreti açıklandı! İşte yeni asgari ücret sonrası değişen ödeme ve ücretler...

"BU REZALETİN SORUMLUSU ERDOĞAN'DIR"

Açıklanan yüzde 27'lik zam oranıyla AKP'nin sokağın sesine kulak asmadığını belirten Özgür Özel, "Defalarca uyardık, işçinin hakkı olan 39.000 lirayı istedik. Ama salonlara hapsolan Ak Parti sokağın sesini duymadı, 2026’nın sefalet yılı olacağını bugünden ilan etti" diyerek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

"Ak Parti, milyonlarca işçiyi ilgilendiren asgari ücreti %27 artışla 28 bin 75 lira olarak açıkladı. Bugün resmi açlık sınırı 30.000 liradır. Asgari ücret tarihimizde ilk kez, açlık sınırının altında açıklanmıştır. Defalarca uyardık, işçinin hakkı olan 39.000 lirayı istedik. Ama salonlara hapsolan Ak Parti sokağın sesini duymadı, 2026’nın sefalet yılı olacağını bugünden ilan etti. Bu ülkede havaalanını, köprü, yol işleten zenginlere geçiş garantisi var ama asgari ücretlilere geçim garantisi yok! İşte Ak Parti’nin kara düzeni budur! Kimse yanlışa düşmesin. Bu rakamın, bu rezaletin tek sorumlusu Sayın Erdoğan’dır. 25,1 milyon insanın imza vererek ‘git’ dediği, bu dakikalarda milyonlarca çalışanın başını öne eğdiren Erdoğan, artık sandıktan kaçamaz. 2026 geçim yılı olamayacağına göre 2026 seçim yılıdır!!!"