Son Dakika | Kayyum Gürsel Tekin yine binada! Kargaşa çıktı

Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanmasının ardından polis eşliğinde il binasına girdi. Biber gazlarının arasında giren kayyum Tekin, CHP'lilerin maruz kaldığı polis müdahalesine aldırış bile etmedi.

CHP de İstanbul il binasını kapatı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çalışma ofisi olarak belirledi. CHP, Yargıtay'a yeni il binasının Bahçelievler ilçe binası olduğunu bildirdi.

Polis, binayı terk etmedi. Bugün kayyum Gürsel Tekin, bugün Özel'in ofisi olarak bildirilen binaya geldi.

Gürsel Tekin, 30 kişilik liste verdi. Polis bu liste dışındaki kimseyi binaya almadı.

Polis, binaya gelen CHP vekillerine de izin vermedi. Dokunulmazlığı olan vekillerin engelleme yetkisi olmayan polis, vekillerin kimlik ibrazına rağmen geri adım atmadı.

Özgür Özel'in de çalışma ofisine bugün geleceği öğrenildi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Özel'in geldiğinde kayyum Tekin ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna, "Hayır öyle bir görüşme söz konusu değil" yanıtını verdi.

Bina girişinde ufak çaplı arbede de çıktı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır binaya girmeye çalıştığı sırada çıkan arbedenin ardından basın mensuplarına şu açıklamayı yaptı: