Son Dakika | Kayyum Gürsel Tekin yine binada! Kargaşa çıktı
Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanmasının ardından polis eşliğinde il binasına girdi. Biber gazlarının arasında giren kayyum Tekin, CHP'lilerin maruz kaldığı polis müdahalesine aldırış bile etmedi.
CHP de İstanbul il binasını kapatı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çalışma ofisi olarak belirledi. CHP, Yargıtay'a yeni il binasının Bahçelievler ilçe binası olduğunu bildirdi.
Polis, binayı terk etmedi. Bugün kayyum Gürsel Tekin, bugün Özel'in ofisi olarak bildirilen binaya geldi.
Gürsel Tekin, 30 kişilik liste verdi. Polis bu liste dışındaki kimseyi binaya almadı.
Polis, binaya gelen CHP vekillerine de izin vermedi. Dokunulmazlığı olan vekillerin engelleme yetkisi olmayan polis, vekillerin kimlik ibrazına rağmen geri adım atmadı.
Özgür Özel'in de çalışma ofisine bugün geleceği öğrenildi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Özel'in geldiğinde kayyum Tekin ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna, "Hayır öyle bir görüşme söz konusu değil" yanıtını verdi.
Bina girişinde ufak çaplı arbede de çıktı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır binaya girmeye çalıştığı sırada çıkan arbedenin ardından basın mensuplarına şu açıklamayı yaptı:
- "Sadece bir kayyum atanmadı. Parti yöneticilerinin, parti meclis üyelerinin, yüksek disiplin kurulu üyelerinin ilçe başkanlarının girişi yasaklanıyor.
- Bu, ancak sıkı yönetim, dönemlerinde askeri mahkemelerin alacağı bir karardır. Mahkeme sadece, hukuksuz olarak, buraya 5 kişilik bir kayyum heyetine, bir karar verdi.
- Mahkeme, buraya şu girebilir, bu girebilir diye bir karar vermedi. Bundan vazife çıkartan iktidar, siyaset kurumuna, fiilen el koymuştur şu dakikadan itibaren. Hiçbir polisin, burada, şu girecek, bu girecek diye yöneticilere bir ayrım yapmaya hakkı yoktur.
- Utanç verici bir manzaradır. Burası, polis okuluna dönmüş vaziyette. Her katta polisler var. Neden? Neden soruyorum bunun sebebi nedir? Neden? Gürsel Tekin burada, siyah minübüsüyle buraya kadar geliyor, ben Meclis'in bana vermiş olduğu kırmızı plakayla, meclisin aracıyla arabamla buraya gelemiyorum.
- Benim korumamı alırken polis, yakın koruma, devlet vermiş, alırken zorluk çıkartıyorlar. Olmaz. Ben buradan, İçişleri Bakanlığı'na sesleniyorum. İstanbul Valisi'ne sesleniyorum. Emniyet müdürüne sesleniyorum.
- Bunu yapmayın, polisle bizi karşı karşıya getirmeyin. Buradan polisi çekin. Çekin. Ben bu polisle tartışmak istemiyorum. Gerçekten tartışmak istemiyorum. Hiçbiriyle tartışmak istemiyorum. Bizi bu insanlarla karşı karşıya getirmesinler. Burada durmaktan polis de hoşlanmıyor biliyorum. Ben de onlarla tartışma yapmaktan hoşlanmıyorum.
- Ne işi var polisin burada? Ne işi var ya? Allah aşkına bakın. Toplamda tüm alana baktığınız zaman, 10 kilometrelik alan, kurtarılmış bölge olarak ilan edilmiş, polisler konulmuş. İlçe başkanları, seçilmiş ilçe başkanları gelemiyor. Ve şurası bu dakikadan sonra il binamız değil. Şu an bariyerlerle etrafımızı çevirdiler
- O yüzden ilçe başkanlarını alın. Arkadaşlar. Bakın ilçe başkanlarını alın. Parti yöneticilerini alın, böyle bir hakkınız yok, yok, yok. Eğer diyorsanız ki vali böyle bir emir verdi, onu bilelim. Onu da söylemiyorsunuz. Bir karar da göstermiyorlar. O yüzden fiili bir durum var. Biz buradayız. Burası, dediğim gibi bu dakikadan sonra il binası değil. Kayyum, Gürsel Tekin'in de, burada olmasına, gerek hiç yoktu zaten. Lütfen, o da gitsin, nerede görev yapacaksa, belirtilmiş, o kanunsuz görevini orada yapsın, daha fazla burada, partilisini, ilçe başkanını, insanları provoke etmesin"