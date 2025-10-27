Son dakika I İBB uygulaması soruşturmasında 6 tutuklama talebi

Son dakika I İBB uygulaması soruşturmasında 6 tutuklama talebi
İBB'nin “İstanbul Senin” uygulaması üzerinden milyonlarca vatandaşın verilerinin sızdırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 kişiden 6’sı hakkında tutuklama talep edildi. 9 kişi hakkında ise adli kontrol istendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik “İstanbul Senin” ve “İBB HANEM” uygulaması üzerinden “kişisel verilerin sızdırıldığı” iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında 15 kişi “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme”, “suç örgütüne üye olma” suçlamalarıyla gözaltına alındı.

6 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Bugün adliyeye sevk edilen 15 kişiden 6'sı hakkında savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Savcılık, 9 kişi hakkında ise adli kontrol talep etti.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili açıklama yapıdı.

Başsavcılık, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen, Ekrem İMAMOĞLU tarafından kurulan çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 2024/228233 Soruşturma Numaralı dosya kapsamında; “İSTANBUL SENİN” isimli uygulama üzerinden 4.7 Milyon uygulama kullanıcısının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırılması, 3.7 Milyon uygulama kullanıcısının kişisel verileri ile konum bilgilerinin “darkwebde” satışa çıkartılması ve aynı uygulama içerisinde yer alan “İBB HANEM” isimli alt uygulama içerisine 11 milyon vatandaşımızın sandık verilerinin işlenerek program dışına sızdırılması ve firari örgüt yöneticisi Murat GÜLİBRAHİMOĞLU’nun şirketlerine naylon fatura kestikleri anlaşılan 2 şüpheli olmak üzere toplamda 15 şüpheli hakkında yapılan gözaltı işlemi neticesinde; programlarda yönetici olup örgüt yöneticileri ile ilişkisi tespit edilen ve verilerin işlenmesi ile gönderilmesinde dahili bulunduğu anlaşılan 6 şüpheli tutuklama talebi ile 9 şüpheli ise adli Kontrol tedbirleri uygulanma talebi ileSulh Ceza Hakimliğine sevk olmuştur.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.”

