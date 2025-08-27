Son dakika | Eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan tutuklandı... Casuslukla suçlanıyordu

Yayınlanma:
Son dakika haberi... Casuslukla suçlanan Eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan tutuklandı.

Makine ve Kimya Endüstrisi'nin eski Yönetim Kurulu Başkanı Avukat İsmet Sayhan, Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından yapılan suç duyurusu üzerine gözaltına alınmıştı.

Selahattin Yılmaz suç örgütü soruşturması kapsamında “casusluk” ve “örgüt üyeliği” suçlamasıyla gözaltına alınan İsmet Sayhan bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti.

ESKİ MKE BAŞKANI SAYHAN TUTUKLANDI!

Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeleri Tahrip Etme Amacı Dışında Kullanma Hile ile Alma suçundan tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen İsmet Sayhan tutuklandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

