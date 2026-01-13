Son Dakika | Erdoğan'ın İmamoğlu'na açtığı dava 'kısmen' kabul edildi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açtığı manevi tazminat davasında karar çıktı.

Erdoğan, İmamoğlu’nun 20 Mart 2025’te sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisine hakaret ve iftira içerikli ifadeler kullandığını belirterek 250 bin lira manevi tazminat talep etmişti.

Dava, Ankara’da görüldü. Mahkeme, tarafların son beyanlarını aldıktan sonra dosyayı karara bağladı.

İmamoğlu'ndan Murat Çalık paylaşımı: Allah onları ıslah etsin

Mahkeme, davayı kısmen kabul etti. İmamoğlu’nun Erdoğan’a 150 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildi. Tazminata, paylaşımın yapıldığı 20 Mart 2025 tarihinden itibaren yasal faiz işletilecek.

Erdoğan'ın avukatları, paylaşımdaki ifadelerin açıkça hedef gösterme ve kişilik haklarına saldırı içerdiğini savundu. İmamoğlu'nu tarafı ise paylaşımın siyasi bir eleştiri ve ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu ileri sürdü.

Mahkeme, taleplerin bir kısmını haklı buldu, bir kısmını ise reddetti.

Karara karşı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde istinaf yoluna başvurulabilecek.

Erdoğan, İmamoğlu'nun aşağıdaki paylaşımı nedeniyle dava açtı. Paylaşım da İmamoğlu'nun hesabının engellenmesi nedeniyle Türkiye'de görüntülenemiyor. İmamoğlu, şunları ifade etmişti:

"Senin bir yüzükle çıktığın bu yolda, yurt içinde, yurt dışında hesabını zerresi için bile veremeyeceğin tonla leken varken benim üç nesildir biriktirdiğim varlığıma, işime ve emeğime göz koyuyor; namusumuza, haysiyetimize söz ediyor, evlatlarımın geleceğini gasp ediyorsun. Bütün bunları bir avuç niteliksiz insanla yapıyorsun.

Bu işin içinde olan herkes kirlidir. Ben milletime söylemiştim ve uyarmıştım. Diplomama el koyan bu akıl, sizin malınıza, namusunuza, mülkünüze çöker ve her türlü gaspi, tecavüzü yapar. Milletçe bu kötülüğün karşısında olmalıyız. Milletime çağrımdır. Millet büyüktür. Bir çağrım da yargı mensuplarına. Yüce Türk Yargısının namuslu, ahlaklı, milletine hizmet aşkı yaşayan on binlerce savcısına, hakimine haykırıyorum. Siz ayağa kalkmalı ve bu Türk yargısını perişan eden, bizi bütün dünyaya rezil eden, itibarımızı yerle bir eden bir avuç meslektaşınıza tedbir almalısınız. Yüce Türk Yargısına güveniyorum. Sessiz kalamazsınız, kalmamalısınız. Son olarak AK Parti'de görev yapan ve iktidar ittifakı olan tüm siyasilere sesleniyorum. Bu olaylar partilerimizi, siyasi ideallerimizi aşmıştır. Artık süreç sizin aileleriniz başta olmak üzere milletimizi ilgilendirmektedir. Sesimizi çıkarmak günü gelmiştir. Bu topraklarda "bana dokunmayan yılan bin yaşasın" diye bir söz olmaz, olmamalı. Herkesin "bana dokunmayan yılan dahi, bu topraklarda barınamaz" diyerek sesini yükseltmesini diliyorum. Milletimiz büyüktür. Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir."