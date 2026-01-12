İmamoğlu'ndan Murat Çalık paylaşımı: Allah onları ıslah etsin

İBB Başkanı ve CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, bugün hastane görüntüleri ortaya çıkan Murat Çalık'ın o anlarını paylaşarak şifa dileklerini iletti. İmamoğlu, "Sana ve ailene bu adaletsizliği yapanların, ne vicdanı ne ahlakı ne de adalet için söyleyecek sözü kalmıştır. Bütün iyi duyguları, devletin merhamet ve şefkatini, sevgisini yok ettiler. Allah onları ıslah etsin. " dedi.