İmamoğlu'ndan Murat Çalık paylaşımı: Allah onları ıslah etsin
İBB Başkanı ve CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, bugün hastane görüntüleri ortaya çıkan Murat Çalık'ın o anlarını paylaşarak şifa dileklerini iletti. İmamoğlu, "Sana ve ailene bu adaletsizliği yapanların, ne vicdanı ne ahlakı ne de adalet için söyleyecek sözü kalmıştır. Bütün iyi duyguları, devletin merhamet ve şefkatini, sevgisini yok ettiler. Allah onları ıslah etsin. " dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, bugün hastane görüntüleri gündem olan tutuklu Mehmet Murat Çalık'ın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

İMAMOĞLU: SANA VE AİLENE BU ADALETSİZLİĞİ YAPANLARIN VİCDANI KALMAMIŞTIR

İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili kardeşim Mehmet Murat Çalık, Şifa dileklerimi iletiyorum.

Her an gönlümde ve dualarımdasın.

Sana ve ailene bu adaletsizliği yapanların, ne vicdanı ne ahlakı ne de adalet için söyleyecek sözü kalmıştır.

Bütün iyi duyguları, devletin merhamet ve şefkatini, sevgisini yok ettiler.

Allah onları ıslah etsin. Milletimizi, çocuklarımızı, gençlerimizi, emeklilerimizi bunların zulmünden muhafaza eylesin.

Milletin iktidarı tahmin ettiğinizden daha yakın. Az kaldı.

GİDECEKSİNİZ!"

"YARIN AMELİYAT OLACAK"

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sağlık sorunları nedeniyle tekrar hastaneye kaldırıldı.

Son olarak İzmir Karabağlar’daki Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde muayene edilen Çalık'ın ameliyat edilmesine karar verilmişti. Çalık, yarın (13 Ocak) ameliyat olacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

