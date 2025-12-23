Son Dakika |Deprem suçluları için af kapıdan döndü! Ailelerin sesi duyuldu

11. Yargı Paketi ile 'Covid infaz düzenlemesi' genişletildi. Bu düzenleme ile 90 bin tutuklulunun serbest kalacağı öğrenildi. İktidar bu düzenlemelerin 'af' olduğunu söylemese de kamuoyunda 'örtülü af' olarak yorumlandı.

Depremde yıkılan binaların sorumlularında bu paketten yararlanacağı ve serbest kalması da büyük tepki topladı.

Resmi verilere göre 50 binden fazla kişinin öldüğü 6 Şubat depremlerinde ölenlerin yakınları da Ankara'da eyleme geçti.

TBMM Dikmen Kapısı'na 15 dakika mesafedeki Cemal Süreya Parkı'nda üç gündür nöbet tutan ailer sonunda seslerini duyurdu.

AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler, deprem suçlularının paketten yararlanmaması için özel düzenleme yapacaklarını açıkladı.

Son dakika | Özgür Özel: Torbacısı içeride kullananı içeride bu uyuşturucunun baronu nerede

AİLELER CHP GRUP TOPLANTISINDA FERYAT ETTİ

Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı 11. Yargı Paketi'ndeki covid düzenlemesi kapsamında çıkarılacak aftan deprem suçlularının yararlanmamasını talebiyle Cemal Süreyya Parkı'nda nöbete başlayan depremzede yakınları CHP Grup Toplantısı'na katıldı.

CHP Lideri Özgür Özel'in konuşması adalet nöbetindeki aileler tarafından sık sık 'Sesimizi duyan var mı', 'Adalet istiyoruz!', 'Hakkımızı istiyoruz!' sloganlarıyla kesildi.

Ailelere destek veren CHP Lideri Özel, pakete ilişkin şöyle konuştu:

"Günlerdir de Meclis'in önündeler. Milletvekillerimiz, grup başkanvekillerimizle de görüştüler. Konuşulan 11. Yargı Paketi geliyor. Burada Covid ile ilgili düzenleme var. Bu haklı ve önemli bir beklenti. Ama bizden ne görsünler, ne duysunlar? Bu düzenlemenin içine, bu depremde hayatını kaybedenlerin acılarına sebebiyet veren, biraz önce saydığım sorumluluklara sahip kişilerin de bu Covid affından yararlanmasını..."

"BU AFTAN ASLA VE ASLA BU HAYATINI KAYBEDENLERİN ÖLÜMLERİNDEN SORUMLU OLANLAR YARARLANMAZ"

"6 Şubat gecesi ve devamında enkaz altından sesini duyuramayanların yakınları buradan 'Sesimizi duyan var mı?' diye bağırıyorlar. Bu yüce çatının altında grubumuz bu düzenlemede, deprem suçlularının bu düzenlemeden yararlanmaması için elinden ne geliyorsa onu ve fazlasını yapacak. Size söz veriyorum" diyen Özel sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Onların sesini biz duyduk. Ümit ediyorum Meclis'teki bütün milletvekilleri, bütün gruplar bu sesi duyarlar ve birtakım kirli lobilere alet olmak yerine, birtakım siyasi ilişkilere teslim olmak yerine bu sesi duyarlar ve bu aftan asla ve asla bu hayatını kaybedenlerin ölümlerinden sorumlu olanlar yararlanmaz."

HAYKIRIŞLAR SONUÇ VERDİ

Ailelerin günler süren haykırışının ardından 11. Yargı Paktei'nde yer alan ve af içeren 27. Madde'den deprem suçlularının yararlanmayacağı açıklandı.

AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler, deprem suçlularının paketten yararlanmaması için özel düzenleme yapacaklarını duyurdu.

"Deprem suçları koronavirüs tahminlerinin dışında tutulacak" diyen Güler, düzenlemeye ilişkin "Depremde yıkılan binalarının sorumlularıyla ilgili covid düzenlemesinde bir eylem tanımı üzerinde çalışıyoruz. İstisna kısmına ekleyeceğiz" şeklinde konuştu.

11. YARGI PAKETİ MECLİS'TE

Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen, 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar bakımından hükümlülerin kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılmalarına ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'na geldi.

Pakette yer alan maddeler TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı.

MADDELER ŞÖYLE

Teklifte yer alan bazı düzenlemeler şöyle:

- Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarda çocukların araç olarak kullanılması halinde örgüt yöneticilerine verilecek ceza, yarısından bir katına kadar artırılacak.

- Kurusıkı silahlar, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçu kapsamına alınacak ve suçun bunlarla işlenmesi halinde 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

- "Güveni kötüye kullanma" suçunun konusunun motorlu kara, deniz veya hava taşıtı olması halinde verilecek ceza bir kat artırılacak.

- Taksirle yaralamada hapis cezasının alt sınırı 3 aydan 4 aya, üst sınırı ise bir yıldan 2 yıla çıkarılacak.

- Terör ve örgütlü suçlar, alt soy ve üst soya, kardeşe, eşe, boşanılan eşe, kadına, çocuklara, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı ile çocuğun cinsel istismarı suçları hariç olmak üzere 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlardan hükümlüler, kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılacak.

- Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulmasının yanı sıra artık ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi de cezaya tabi olacak, bu suçlara ilişkin cezalar da artırılacak.