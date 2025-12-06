Son dakika | CHP'de yeni MYK belli oldu

CHP’nin geçtiğimiz hafta sonu üç günlük bir programla düzenlenen 39’uncu Olağan Kurultayı’nda seçilen 80 kişilik PM, tüzük gereği bugün ilk toplantısını yaptı.

PM üyeleri ilk olarak Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında saat 10.00’da Anıtkabir’e gitti. Ardından saat 11.00’de parti genel merkezinde bir araya geldi.

Özel'in, 39. Olağan Kurultay'da seçilen PM üyeleriyle basına kapalı gerçekleştirdiği ilk toplantı, parti genel merkezinde 2 saat sürdü. Toplantıda, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyeleri belirlendi.

Özgür Özel, yeni PM ile Anıtkabir’i ziyaret etti

Mevcut MYK’de yer alan Selin Sayek Böke, Ensar Aytekin, Özgür Karabat, Gül Çiftci Binici, Gökan Zeybek, Burhanettin Bulut, Namık Tan, Ulaş Karasu, Yankı Bağcıoğlu, Deniz Yavuzyılmaz ve Gökçe Gökçen isimlerin yeni MYK’de de yerlerini koruduğu öğrenildi.

HUKUK VE SEÇİM İŞLERİ BİRİMLERİ AYRILDI

CHP MYK’deki hukuk ve seçim işleri birimleri ayrıldı. Hukuk biriminin başına Gökçe Gökçen, seçim işleri biriminin başına ise Gül Çiftci getirildi. CHP’nin yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre oldu.

7 YENİ İSİM MYK'DE

Özel, A Takımı’na Güldem Atabay, Evrim Rızvanoğlu, Sezgin Tanrıkulu, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bihlun Tamaylıgik, Serkan Özcan ve Zeynel Emre isimlerini ekledi.

Özgür Özel'in Parti Meclisi toplantısında açıkladığı MYK listesi şu şekilde:

1- Genel Sekreter: Selin Sayek Böke

2- Yurtiçi Örgütlenme: Ensar Aytekin

3- Yurtdışı Örgütlenme: Nurhayat Altaca Kayışoğlu

4- İdari ve Mali İşler: Özgür Karabat

5- Yerel Yönetimler: Gökan Zeybek

6- Medya ve Halkla İlişkiler: Burhanettin Bulut

7- Seçim İşleri: Gül Çiftçi

8- Hukuk İşleri: Gökçe Gökçen

9- Çevre, Doğa ve Hayvan Hakları Politikaları: Evrim Rizvanoğlu

10- İnsan Hakları: Mustafa Sezgin Tanrıkulu

11- Kurumsal İlişkiler ve Siyasi Partilerle İlişkiler: Serkan Özcan

12- Dış Politika ve Dış İlişkiler: Namık Tan

13- Kamu Denetimi ve Yolsuzluklarla Mücadele: Deniz Yavuzyılmaz

14- İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Büroları: Ulaş Karasu

15- İşveren Örgütleri, Meslek Birlikleri ve STK'lar: Bihlun Tamaylıgil

16- Milli Savunma Politikaları: Yankı Bağcıoğlu

17- Ekonomi Politikaları: Güldem Atabay

18- Parti Sözcüsü: Zeynel Emre

YDK 9 OCAK'TA TOPLANACAK

CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı'nda seçilen Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), ilk toplantısını yaptı. En yaşlı üye sıfatıyla Remzi Kazmaz başkanlığında toplanan YDK'da yapılan gizli oylama sonucunda İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer yeniden başkan, Ayça Akpek Şenay Başkan yardımcısı, Deniz Çakır ise sekreter olarak seçildi. YDK, 9 Ocak’ta toplanacak.