Son Dakika | Bakan Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son Dakika haberi...Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, canlı yayın sırasında rahatsızlık geçirdi. Bakan Uraloğlu, gazetecilerin sorusuna yanıt vermeyerek müsaade istedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, canlı yayında Ankara Esenboğa Havalimanı’nın üçüncü pisti ve yeni hava kontrol kulesine ilişkin yaptığı açıklama sırasında rahatsızlık geçirdi.

Bakan Uraloğlu Şehir Hastanesi Metrosu'nun hedef yolcu sayısını açıkladıBakan Uraloğlu Şehir Hastanesi Metrosu'nun hedef yolcu sayısını açıkladı

TGRT Haber'e açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, gazetecinin sorusunda cevap veremedi. Yayının kesilmesi için müsaade istedi.

Uraloğlu'nun rahatsızlık geçirerek, müsaade istediği anlar kameraya yansıdı.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

