Son Dakika | Bakan Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, canlı yayında Ankara Esenboğa Havalimanı’nın üçüncü pisti ve yeni hava kontrol kulesine ilişkin yaptığı açıklama sırasında rahatsızlık geçirdi.

TGRT Haber'e açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, gazetecinin sorusunda cevap veremedi. Yayının kesilmesi için müsaade istedi.

Uraloğlu'nun rahatsızlık geçirerek, müsaade istediği anlar kameraya yansıdı.

