Son dakika | Avukatlarından PKK lideri Öcalan'a ziyaret

Yayınlanma:
Son dakika haberi... Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın avukatları İmralı Adasına gitti.

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın avukatları, uzun bir aranın ardından İmralı Adası’na gitti. Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bu hafta 17 ve 18'inci toplantılarını yapmaya hazırlanırken, Asrın Hukuk Bürosu avukatları, İmralı Adası'nda tutuklu olan Öcalan'ı ziyaret etmek üzere adaya gitti.

6 YIL SONRA BİR İLK

Avukatlar, Öcalan’ı en son 2019 yılında ziyaret etmişti. Asrın Hukuk Bürosu’ndan Cengiz Yürekli, Raziye Öztürk ve İbrahim Bilmez’in yer aldığı heyet, müvekkilleriyle görüşmek üzere adaya gittiği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

