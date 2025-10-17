Son dakika | Antalya Büyükşehir Belediyesi operasyonunda 3 tutuklama

Yayınlanma:
Son dakika haberi... Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 3 kişi tutuklandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında düzenlenen 7'nci dalga operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden özel kalem çalışanı Melek K. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 3 kişi tutuklandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen operasyonların 7'nci dalgasında, 14 Ekim sabahı düzenlenen operasyonda, Muhittin Böcek'in kuzeni Emin B., eski Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Emrullah Tayfun Ç., oğlu Serkan Ç., belediye özel kalem çalışanı Melek K., mimar Özlem Yıldız K., şehir plancısı mali müşavir Mehmet Ali C. gözaltına alınmıştı.

3 KİŞİ TUTUKLANDIantalya-buyuksehir-belediyesine-rusvet-968203-287569.jpg​​​​​​​

Adliyeye sevk edilen 5 kişinin işlemleri tamamlandı. Mehmet Ali C. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Emrullah Tayfun Çavdar, Serkan Çavdar, Özlem Yıldız Kaya ve Emin B. tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Emin B., adli kontrolle serbest kalırken, Emrullah Tayfun Çavdar, Serkan Çavdar, Özlem Yıldız Kaya tutuklandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

