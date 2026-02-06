Son Dakika | Ankara Büyükşehir'den savcılığa Gökçek başvurusu

Yayınlanma:
Son dakika... Danıştay'ın kararının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın AKP'li Melih Gökçek hakkında tanıklık yapması için savcılığa başvurdu. Arınç, Gökçek için, "Ankara'yı parsel parsel sattı" demişti.

Danıştay'ın Melih Gökçek hakkında soruşturma izni verilmemesine yönelik İçişleri Bakanlığı kararını kaldırmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın soruşturmada tanık olarak dinlenmesi talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

Melih Gökçek'e kötü haber: Bakanlığın 'soruşturulamaz' kararına Danıştay'dan vetoMelih Gökçek'e kötü haber: Bakanlığın 'soruşturulamaz' kararına Danıştay'dan veto

Eski TBMM Başkanı AKP'li Bülent Arınç, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek hakkında siyasetin gündemine oturan ve uzun süre konuşulan “Ankara’yı parsel parsel sattı” iddiasının arkasında durduğunu belirtmişti.

Bununla birlikte sözlerinin üzerinden 10 yıl süre geçmesine rağmen yargının harekete geçmediğini söyleyen Arınç, sosyal medyada dolaşan "İfadeye çağrıldı ama gitmedi" iddialarını kesin bir dille yalanlayarak, "Bir tek savcı bile beni çağırmadı. Çağrılırsam bildiklerimi anlatmaya hazırım" dedi.

GÖKÇEK: CUMHURBAŞKANIM BUNDAN RAHATSIZ OLURSA...

Melih Gökçek konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak "Zaman zaman bir yerlerden düğmeye basarlar Bülent Bey konuşur. Şimdi de Mansur Yavaş’ı kurtarma operasyonu olarak bir yerlerden bastılar ve söylettiler" dedi.

Ancak bu konuya girmeyeceğini ve tartışmayacağını söyleyen Gökçek, bunun nedenini de "Bülent Arınç AK Partili, ben de AK Partiliyim. Bülent Arınç’ın oğlu da AK Partili. Ben parti içinde bir tartışma çıkarırsam, Cumhurbaşkanım bundan rahatsız olursa, ben bunu yapmayı kendime hak görmem" demişti.

ABB'DEN MELİH GÖKÇEK BAŞVURUSU

Konuyla ilgili tartışmalar sürerken, Danıştay'ın Melih Gökçek hakkında soruşturma izni verilmemesine yönelik İçişleri Bakanlığı kararını kaldırmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın soruşturmada tanık olarak dinlenmesi talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

