Son Dakika | Ankara Büyükşehir'den savcılığa Gökçek başvurusu

Danıştay'ın Melih Gökçek hakkında soruşturma izni verilmemesine yönelik İçişleri Bakanlığı kararını kaldırmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın soruşturmada tanık olarak dinlenmesi talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

Eski TBMM Başkanı AKP'li Bülent Arınç, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek hakkında siyasetin gündemine oturan ve uzun süre konuşulan “Ankara’yı parsel parsel sattı” iddiasının arkasında durduğunu belirtmişti.

Bununla birlikte sözlerinin üzerinden 10 yıl süre geçmesine rağmen yargının harekete geçmediğini söyleyen Arınç, sosyal medyada dolaşan "İfadeye çağrıldı ama gitmedi" iddialarını kesin bir dille yalanlayarak, "Bir tek savcı bile beni çağırmadı. Çağrılırsam bildiklerimi anlatmaya hazırım" dedi.

GÖKÇEK: CUMHURBAŞKANIM BUNDAN RAHATSIZ OLURSA...

Melih Gökçek konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak "Zaman zaman bir yerlerden düğmeye basarlar Bülent Bey konuşur. Şimdi de Mansur Yavaş’ı kurtarma operasyonu olarak bir yerlerden bastılar ve söylettiler" dedi.

Ancak bu konuya girmeyeceğini ve tartışmayacağını söyleyen Gökçek, bunun nedenini de "Bülent Arınç AK Partili, ben de AK Partiliyim. Bülent Arınç’ın oğlu da AK Partili. Ben parti içinde bir tartışma çıkarırsam, Cumhurbaşkanım bundan rahatsız olursa, ben bunu yapmayı kendime hak görmem" demişti.

ABB'DEN MELİH GÖKÇEK BAŞVURUSU

Konuyla ilgili tartışmalar sürerken, Danıştay'ın Melih Gökçek hakkında soruşturma izni verilmemesine yönelik İçişleri Bakanlığı kararını kaldırmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın soruşturmada tanık olarak dinlenmesi talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.