Melih Gökçek'e kötü haber: Bakanlığın 'soruşturulamaz' kararına Danıştay'dan veto

Melih Gökçek'e kötü haber: Bakanlığın 'soruşturulamaz' kararına Danıştay'dan veto
Yayınlanma:
AKP'li eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında, İçişleri Bakanlığı'nın verdiği 'soruşturalamaz' kararı Danıştay tarafından veto edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin, görevden alınan AKP'li eski Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında; FETÖ'ye ve FETÖ bağlantılı kişi ve şirketlere imar planları yoluyla menfaat sağlandığı iddiasıyla yaptığı suç duyurusunda kritik bir gelişme yaşandı.

Gökçek hakkında İçişleri Bakanlığının verdiği "soruşturma izni verilmemesi" kararı, Danıştay 1. Dairesi tarafından kaldırıldı.

ABB'NİN TALEBİNE DANIŞTAY'DAN OLUMLU YANIT

2020 yılında ABB; aralarında Melih Gökçek'in de bulunduğu 13 kişi hakkında "görevi kötüye kullanma, suç örgütüne yardım etme ve terörizmin finansmanı" suçları kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

İçişleri Bakanlığı, belediyenin bu suç duyurusuna karşın Gökçek hakkında "soruşturma izni verilmemesi" kararı verdi.

ABB, 2025 yılının başlarında bu karara itiraz ederek Danıştay'a başvurdu.

i-melih-gokcek.webp
Eski AKP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Gökçek

Melih Gökçek Erdoğan'ı üzmeyecek olsa Arınç'a neler yaparmış nelerMelih Gökçek Erdoğan'ı üzmeyecek olsa Arınç'a neler yaparmış neler

GÖKÇEK'İN YARGILANMASININ ÖNÜ AÇILDI MI?

Cumhuriyet gazetesinden Emirhan Çoban'ın haberine göre; Danıştay 1. Dairesi, geçtiğimiz yılın aralık ayında Bakanlığın kararını oy birliğiyle kaldırdı.

Danıştay, dosyanın yeniden ön inceleme yapılmak üzere İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesine hükmetti.

Danıştay’ın bu hamlesi ile eski ABB Başkanı Melih Gökçek’in yargılanmasının önü açılabilir.

Karar kapsamında soruşturulacak eylemler şöyle sıralandı:

“Yetkili merci kararında tarihleri ve sayılarıyla belirtilen Belediye Meclisi kararlarıyla konumları gösterilen taşınmazlarda bireysel menfaat temin etmek ve yargı kararlarını etkisizleştirmek amacıyla yargı kararlarına ve mevzuata, planlama ve şehircilik ilkelerine aykırı imar planı değişiklikleri yapmak suretiyle taşınmaz sahiplerine haksız menfaat temin etmek.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı: Bankalar teker teker açıkladı
Bankalar teker teker açıkladı
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı
2 dev AVM satıldı: 350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
2 dev AVM satıldı
350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
Yemekten sonra yürüyüş mü aç karnına koşmak mı?
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçip nasıl şampiyon olacağını açıkladı
Meteoroloji saat saat uyardı: Kar fırtına ve kuvvetli yağışı açıkladı
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
AKP emekliye refah payı için "Gabar'ı bekleyin" dedi
Milyarder Rus Türk vatandaşı olunca mallarına el konuldu: Dev havalimanı yarı fiyatına en yakın rakibine satıldı
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Fiyatını ilanla duyurdular
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar
Siyaset
Meclis'te 'ABD ziyareti' tartışması: Biz neden yokuz?
Meclis'te 'ABD ziyareti' tartışması: Biz neden yokuz?
'Geçinemeyen' AKP'li vekil Özcan için yardım kampanyası başlatıldı
'Geçinemeyen' AKP'li vekil Özcan için yardım kampanyası başlatıldı
İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden CHP'li başkanlara para ve hapis cezası!
İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden CHP'li başkanlara para ve hapis cezası!