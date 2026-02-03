Melih Gökçek'e kötü haber: Bakanlığın 'soruşturulamaz' kararına Danıştay'dan veto

Ankara Büyükşehir Belediyesinin, görevden alınan AKP'li eski Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında; FETÖ'ye ve FETÖ bağlantılı kişi ve şirketlere imar planları yoluyla menfaat sağlandığı iddiasıyla yaptığı suç duyurusunda kritik bir gelişme yaşandı.

Gökçek hakkında İçişleri Bakanlığının verdiği "soruşturma izni verilmemesi" kararı, Danıştay 1. Dairesi tarafından kaldırıldı.

ABB'NİN TALEBİNE DANIŞTAY'DAN OLUMLU YANIT

2020 yılında ABB; aralarında Melih Gökçek'in de bulunduğu 13 kişi hakkında "görevi kötüye kullanma, suç örgütüne yardım etme ve terörizmin finansmanı" suçları kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

İçişleri Bakanlığı, belediyenin bu suç duyurusuna karşın Gökçek hakkında "soruşturma izni verilmemesi" kararı verdi.

ABB, 2025 yılının başlarında bu karara itiraz ederek Danıştay'a başvurdu.

GÖKÇEK'İN YARGILANMASININ ÖNÜ AÇILDI MI?

Cumhuriyet gazetesinden Emirhan Çoban'ın haberine göre; Danıştay 1. Dairesi, geçtiğimiz yılın aralık ayında Bakanlığın kararını oy birliğiyle kaldırdı.

Danıştay, dosyanın yeniden ön inceleme yapılmak üzere İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesine hükmetti.

Danıştay’ın bu hamlesi ile eski ABB Başkanı Melih Gökçek’in yargılanmasının önü açılabilir.

