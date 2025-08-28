Son Dakika | AKP'li Binali Yıldırım: Vatandaşlık tanımı gözden geçirilmeli etnik kimlik esası olmamalı

Terör örgütü PKK'nın silah bıraktığı İmralı Süreci'nde kurulan Milli Birlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu'nu yedinci kez toplandı.

Yedinci toplantıda eski TBMM Başkanları konuştu. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı, eski TBMM Başkanı ve eski Başbakan Binali Yıldırım da söz aldı.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; AKP'li Yıldırım şunları ifade etti:

“Kırmızı çizgileri net şekilde ortaya koyduk. Vatandaşlık tanımının kapsayıcı bir şekilde gözden geçirilmesi, güncellenmesi gerekmektedir. Etnik kimlik esasında değil, anayasal vatandaşlık vazgeçilmez bir hakikattir. Ama bu hakikat anayasamızın ilk dört maddesiyle çelişmemelidir. Adem-î merkeziyetçi olarak da tanımlanan bu yapı sadece idari bir yapılanmadır siyasi ve federal düşüncelere tamamen kapalıdır. Kaynakları ve yetkileri artırılmış belediyeler milletin ihtiyaçlarını daha hızlı ve kolay karşılar. Ayrışmayı değil bütünleşmeyi artırır. Bu adımlar ayrıştırıcı değil bilakis tarihin bize yüklediği sorumluluğa uygun bütünleştirici adımlardır.”

YENİ ANAYASA DA DEDİ

Yıldırım'ın yeni, sivil ve katılımcı bir anayasa gerektiğini de ifade etti.

2000’li yıllardan önce Kürtlere yönelik politikaların AKP hükümetleri döneminde sona erdirildiğini savunan Yıldırım, 'terör' konusunun yalnızca Irak kırsalında görülmesini de hata olarak nitelendirdi.

Suriye’deki yapılanmaların da 'Terörsüz Türkiye projesi' içinde önemle dikkate alınması gerektiğini ifade eden Yıldırım şunları ifade etti:

“Kendini fesheden bir terör örgütü başka bir isimle karşımıza çıkarsa bu tehlikeli olur. Emperyalist devletlerin ikircikli açıklamalarını da dikkatle izlemeliyiz”

Yıldırım, Şubat 2025'te İzmir Bakırçay Üniversitesi'nde düzenlenen 'Türkiye'nin Sivil Anayasa Yolculuğu Projesi' panelinde şunları söylemişti:



"Anayasanın değişmez maddeleri neden var deniliyor. Türkiye’nin ilk dört maddesi Türkiye’nin 100 yıllık birikiminin bir sonucudur. Bunlar bize Atatürk ve silah arkadaşlarının emanetidir. Bunun üzerine hiç kimse bir şey yapamaz. Ama yargıyı daha iyi çalıştıracağız. Yargıdaki güven düşük. Davalar geç karara bağlanıyor. Bu bir sorun. Belki yeni anayasada bunlara biraz daha fazla ehemmiyet vermemiz icra edecek. Teröre destek verenler ana dil konusunu açıyorlar. Devletimizin adı Türkiye Cumhuriyeti Devlet. Vatandaşlık tanımında, ‘bu ülkeye bağlı olan herkes Türk’tür’ diyor.

Bin yıldır Kürtler, Süryaniler, Türkler bu topraklarda. Vatandaşlık tanımı yeni anayasada elbette gözden geçirilebilir. Vatandaşlığı önceleyen bir güncelleme yapılabilir. Bu bazı etnik grupların kendilerinin imha edildiği düşüncesinden kurtarabilir."