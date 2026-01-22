Son ankette AKP'ye İstanbul'da soğuk duş! Özel Erdoğan'a 'sana avans' veriyorum demişti

ORC Araştırma’nın 15-18 Ocak 2026 tarihlerinde İstanbul özelinde yaptığı ankette 2 bin 830 kişi katıldı. “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusunun yöneltildiği çalışmada CHP yüzde 33,1 ile ilk sırada yer aldı. AKP yüzde 30,8 ile ikinci oldu.

DEM Parti’nin oy oranı yüzde 8,3 olarak ölçülürken, İYİ Parti yüzde 5,7, MHP yüzde 5,5 ve Zafer Partisi yüzde 4,3 oy aldı. Yeniden Refah Partisi yüzde 2,9, Büyük Birlik Partisi yüzde 2,2, Yerli ve Millî Parti yüzde 1,9, Türkiye İşçi Partisi yüzde 1,5 oranında destek gördü. “Diğer” partilerin toplam oy oranı ise yüzde 3,8 olarak kaydedildi.

ÖZGÜR ÖZEL ERDOĞAN'A İSTANBUL İÇİN ÇAĞRI YAPMIŞTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş ilçesinde 14 Ocak'ta düzenlediği mitingde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a doğrudan çağrı yapmıştı.

Tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun adayları olduğunu belirten Özel, belediyelere yönelik baskı ve tutuklamalar nedeniyle İstanbul'da seçim yenilenmesine 'tamam' dediklerini bir kez daha açıklamıştı.

"Gel sandığı koyalım, kararı 16 milyon İstanbullu versin” diyen Özel, şunları söylemişti:

"13 bin 600 farkı hazmedemedin, 806 binden ders almadın, 1 milyon 100 bini görmezden geldin” dedi. Ardından “Sana 1,5 milyon oy avans veriyorum. Cesaretin varsa koy sandığı”"

ORC Araştırma’nın 11-13 Ocak 2026 tarihlerinde yaptığı çalışmada, 17-26 yaş aralığındaki gençlerin en beğendiği milletvekilleri belirlendi. Ankete 26 ilde toplam 980 genç katıldı.

Araştırmaya göre CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba yüzde 19,8 ile listenin ilk sırasında yer aldı. Onu yüzde 19,1 ile AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek izledi. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal yüzde 18,7 ile üçüncü sırada yer aldı. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez yüzde 17,0 ile dördüncü oldu. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır yüzde 16,3 ile beşinci sıraya yerleşti.

Listenin devamında CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt yüzde 15,5, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül yüzde 14,9, MHP Kayseri Milletvekili M. Baki Ersoy yüzde 14,1, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol yüzde 13,5 ve AKP İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan yüzde 12,7 oy aldı.