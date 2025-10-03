Şirketlerine kayyum atanmıştı: Aziz İhsan Aktaş'ın aslan payına dokunmadılar! Bakın arkasından kimler çıktı

Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

'Suç örgütü lideri' olmakla suçlanmasına rağmen geçtiğimiz aylarda önce ev hapsi verilen, daha sonra ise ev hapsi adli kontrol kararı da kaldırılarak serbest bırakılan ancak verdiği beyanı, çok sayıda CHP'li belediyeye operasyon yapılmasına ve belediye başkanlarının tutuklanmasına yeterli sayılan 'itirafçı' Aziz İhsan Aktaş'ın 23 şirketten 16’sına dün akşam saatlerinde kayyum atandı.

KAYYUM O ŞİRKETLERE UZANMADI

Ancak CHP’li belediyelere operasyonların baş aktörlerinden Aziz İhsan Aktaş’ın gelir getirisi yüksek faaliyetlerini yürüttüğü kritik şirketlere kayyum uzanmadı. Söz konusu şirketlerin ortakları arasında iktidara yakın iş insanları yer alıyor.

Aziz İhsan Aktaş’ın kayyum atanmayan şirketlerinin bazıları sevgilisi, akrabası ve yakın çevresi üzerine kurulu olduğu, geri kalan büyük şirketlerin ise Cengiz ailesi ve iktidara yakın sermaye grupları olduğu ortaya çıktı.

SEVGİLİ VE AKRABA ÜZERİNE KURULAN ŞİRKETLER

İldeniz Organizasyon Ltd. Şti’nin tek ortağı ve kurucusu Gökçe Gökçe, Aktaş’ın sevgilisi. Belediyelerin etkinlik ihalelerine girdiği biliniyor. Kayyum atanan küçük şirketler listesine alınmadı. Sanart Restorasyon Ltd. Şti ise 50 milyon TL sermaye ile Ferhat Aktaş tarafından kuruldu. Ferhat Aktaş’ın Aziz İhsan Aktaş’ın akrabası olduğu ve restorasyon ve inşaat ihalelerinde etkin olduğu biliniyor.

Cihangir Mimarlık Ltd. Şti. ise Aktaş’ın da memleketi Diyarbakır merkezli. Şirket Cihangir Aslan tarafından kuruldu. Aslan’ın Aktaş’a yakın bir isim olduğu, gayrimenkul ve inşaat işlerinde öne çıktığı biliniyor.

AVRUPA’NIN EN BÜYÜK AKARYAKIT İSTASYONU KAYYUM DIŞI BIRAKILDI

Güven Elif Otoyol İşletmeleri A.Ş. CHP’li belediyelere yönelik soruşturmalarda adı geçen,ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin tutuklanmasına neden olan petrol istasyonunun bağlı olduğu şirket. Başlangıçta Elif LPG (Aktaş’ın şirketi) ve Güven Asfalt A.Ş. tarafından kuruldu.

Aktaş tutuklanınca, 9 Nisan 2025’te kritik değişiklikle her iki tüzel ortağın temsil yetkisi kaldırıldı. Yerine ‘Yenidoğan çetesi’ davasından yargılanan Gürkan Dölekli yönetim kurulu başkanı yapıldı.

Aktaş’ın adı resmi kayıtlardan silindi, ama şirket aynı ağın parçası kalmaya devam ederken, Avrupa’nın en büyük akaryakıt istasyonu kayyum dışı bırakıldı.

BİG Petrolcülük A.Ş. Kuruluşunda Aktaş’ın Elif LPG şirketi yer aldı.

Aktaş’ın sahibi olduğu şirket tek kurucu olarak yer aldı. Aktaş tutuklanınca, 3 Nisan 2025’te yönetim değişti ve yine Gürkan Dölekli (Güven Asfalt) yönetim kurulu başkanı oldu. Burada dikkat çeken isim ise Nurettin Cengiz oldu.

CENGİZ HOLDİNG BAĞLANTISI

Yamakoğlu İnşaat üzerinden ortaklığa giren Cengiz başkanvekili olarak görev almaya başladı. Yamakoğlu ortakları arasında Nurettin ve Alaattin Cengiz bulunuyor. İktidara yakın Cengiz ailesinden olan iki isim doğrudan şirket üzerinden Aktaş’ın kurucusu olduğu şirketin ortağı pozisyonuna geldi. Bu şirket de kayyum dışı bırakıldı.

Perla Denizcilik Ticaret A.Ş. Şirketler arasında ismi en sık duyulanlardan olan bu şirketin ana faaliyet alanı denizcilik. Şirket, Aziz İhsan Aktaş, Baki Nugay, Gürkan Dölekli, Nurettin Cengiz tarafından kuruldu. 2010 yapımı bir petrol tankerini satın alıp adına “Yeni Yüzyıl” demeleri, siyasete doğrudan gönderme olarak görüldü. Perla ise hâlâ aynı ortaklarla faaliyetini sürdürüyor. Enerji ve denizcilik hattında ana damar. Kayyum ataması yapılmadı.

Nurettin Cengiz, Perla ve BİG Petrolcülük üzerinden doğrudan Aktaş’ın şirketlerine dahil oldu. Alaattin Cengiz ile birlikte Yamakoğlu İnşaat üzerinden enerji şirketlerinde aktif rol aldılar. Bu isimler, iktidara yakınlığı ve aldığı büyük kamu ihaleleriyle tartışılan Cengiz Holding ile bağlantılı.

Aktaş’ın kayyum atanan şirketlerinin büyük bölümü ise daha önce konkordato ilan eden şirketler olduğu ifade edildi.