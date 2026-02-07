'Şeyh Said' cezasına Ümit Özdağ'dan ilk açıklama

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Şeyh Said’e ilişkin açıklamaları nedeniyle Erzurum Hınıs Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 6 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı. Özdağ, savunması alınmadan ‘kağıt üzerinde’ verilen karara itiraz edeceklerini belirtti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Şeyh Said ile ilgili açıklamaları nedeniyle Erzurum Hınıs Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hakkında verilen 6 bin 500 lira para cezasına ilişkin olarak, savunması alınmadan “kağıt üzerinde” bir karar çıkarıldığını belirterek karara itiraz edeceklerini duyurdu.

Ümit Özdağ'a 'Şeyh Said'e hakaret'ten cezaÜmit Özdağ'a 'Şeyh Said'e hakaret'ten ceza

Mahkeme, Özdağ’a “kişinin hatırasına alenen hakaret” suçundan 6 bin 500 lira adli para cezası verilmesine, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl denetim süresi uygulanmasına hükmetmişti.

ÖZDAĞ: "KAĞIT ÜZERİNDE BİR KARAR"

Karara ilişkin açıklamalarda bulunan Özdağ, "Aslında daha ceza gerçekleşmiş değil. Bizim savunmamız alınmadan ve yaptığımız itiraz dikkate alınmadan kağıt üzerinde bir karar verilmiş ve bu çok ilginç. Yani avukatım savunma yapacağımızı ifade etmiş olmasına rağmen onu dinlemeden, beni dinlemeden böyle bir karar veriliyor ama bu karar nihai bir karar değil. İki hafta içinde itiraz edeceğiz.

Ben bu konuda Türk milleti adına, Türk tarihi adına, Atatürk adına, Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına bir savunma gerçekleştireceğim ve vatan hainlerinin tekrar vatan haini olduğunu, Türk milletini ve Türk devletini arkadan bıçaklayan emperyalizme uşaklık yapan vatan hainlerine 'vatan haini' demenin suç olmadığını, olmayacağını bir daha gündeme getireceğim." ifadelerini kullandı. (ANKA)

