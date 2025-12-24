Serkan Toper Rezan Epözdemir'in MASAK raporundan da çıktı: Şahin parasına Maybach!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun talebiyle Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan “aklama suçuna ilişkin değerlendirme raporu”, avukat Rezan Epözdemir ve yakın çevresinin mali faaliyetlerine dair dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.

Varlık Barışı kapsamında sisteme sokulan milyonlarca dolar, yüksek tutarlı nakit işlemleri, taşınmaz alım-satımları, para transferleri ve lüks araç ticaretine ilişkin işlemler mercek altına alınırken, söz konusu hareketlerin beyan edilen gelirlerle uyumu ve olası mal varlığı gizleme yöntemleri ayrıntılı biçimde değerlendirildi.

Rezan Epözdemir'in MASAK raporu ortaya çıktı: Varlık Barışı'ndan lüks araçlara... Milyon dolarlar havada uçuştu

Raporda en dikkat çeken iddialardan biri ise 'lüks araç' işlemleri oldu. Rapora göre; yaklaşık 25 milyon TL değerindeki 2024 model Maybach araç, 23 milyon 50 bin TL bedelle Rezan Epözdemir’in şoför adına satın aldı.

250 BİN TL'YE MAYBACH!

Araç bir gün sonra, MHP'den Beşiktaş Belediye Başkanı Adayı olan Serkan Toper'e devredildi. Rapora göre Toper aracı 4 ay kullandıktan sonra, 250 bin TL bedelle yeniden Rezan Epözdemir’e sattı.

"ÇAKARLAR BÖYLE ELDEN ELE GEÇEBİLİYOR MU?"

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah Gazetesi'nin yazarı Dilek Güngör de söz konusu iddialar hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Güngör, "Rezan Epözdemir’in MASAK raporu: 2024 model Mercedes-Benz S 580 Maybach marka otosu önce makam şoförünün üzerine alınıyor. Şoförün üzerinde 1 gün durduktan sonra farklı 3. kişiye satılıyor. 4 ay sonra kendi adına tescil ettiriyor. Bu alışverişte Serkan Toper’in ne işi var! Bu alışveriş ‘çakar’ için mi? Denilen o ki, Serkan Toper’in koruma kararından dolayı çakarlarından biri bu hamleyle Rezan Epözdemir’e geçti. Doğruysa devletin verdiği koruma kararı hakkıyla tanınan ‘çakar’lar böyle elden ele geçebiliyor mu?" ifadelerini kullandı.

