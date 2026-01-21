Saray'da sürpriz Erdoğan-Bahçeli zirvesi

Saray'da sürpriz Erdoğan-Bahçeli zirvesi
Yayınlanma:
Güncelleme:
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, bugün saat 16.00'da Saray'da görüşeceği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edeceğini duyurdu.

bahceli-erdogan.jpg

KABUL, SARAY'DA SAAT 16.00'DA

Duran, kabulün bugün saat 16.00'da Saray'da olacağını belirtti.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00’da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi kabul edecektir. Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilecektir" ifadelerini kullandı.

Son Dakika | Bahçeli: PKK kurucu önderliğine göre SDG süreci baltalıyorSon Dakika | Bahçeli: PKK kurucu önderliğine göre SDG süreci baltalıyor

GÖRÜŞMENİN DETAYLARINA İLİŞKİN BİLGİ PAYLAŞILMADI

Duran, Erdoğan ile Bahçeli arasındaki görüşmeye ilişkin daha fazla detay vermezken, son zamanlarda aralarında görüş ayrılıkları olduğu iddia edilen ikilinin neler konuşacağı merak konusu oldu.

Bahçeli 'Hodri meydan' demişti! Hakan Fidan'dan Gazze Kurulu açıklamasıBahçeli 'Hodri meydan' demişti! Hakan Fidan'dan Gazze Kurulu açıklaması

İkilinin özellikle Suriye'de Şam ordusu ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında yaşanan çatışmalar ve emekli maaşlarını masaya yatıracağı değerlendiriliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

