Bahçeli 'Hodri meydan' demişti! Hakan Fidan'dan Gazze Kurulu açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da düzenlenen Türkiye-Özbekistan 4+4 Mekanizması Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Fidan, burada yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’ın, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da davet ettiği Gazze Barış Kurulu’na ilişkin de konuştu.

Kendisine yöneltilen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu Barış Kurulu'na' kurucu üye olarak davet edilmesi ve bundan sonra Gazze'deki sürecin nasıl işleyeceği sorusunu yanıtlayan Fidan, devlet başkanları ve hükümet başkanları düzeyinde Barış Kurulu oluşturulduğunu ve buranın kuruluş şartı, sözleşmesinin olduğunu belirtti. Fidan, konuya ilişkin "Bununla ilgili incelemelerimiz devam ediyor. Cumhurbaşkanımız herhalde çok kısa bir süre içerisinde bu konudaki kararlarını verecekler" sözlerini sarf etti.

FİDAN’DAN SURİYE AÇIKLAMASI!

Suriye’de meydana gelen gelişmelerden de bahseden Fidan, hem 10 Mart hem 18 Ocak mutabakatını desteklediklerini ifade ederek "Biz 10 Mart Mutabakatı'nı nasıl desteklediysek 18 Ocak Mutabakatı'nı da destekliyoruz. Esas itibarıyla bizim baktığımız konu bir mutabakat olması. Yani Suriye'deki tarafların kendi iradesiyle bir mutabakatı kabullendikten sonra biz Türkiye olarak belli konularda rezervimiz olsa da aslında onu bir kenara bırakıp oluşan ortak mutabakatı desteklemeyi daha öncelikli bir politika olarak tercih ediyoruz. Onun için 18 Ocak'ta tarafların ulaşmış olduğu ve Ahmet Şara'nın da deklare ettiği bu mutabakatın ben kıymetli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

“YAPICI ROL OYNAMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Suriye’nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından yayımlanan "Kürt genelgesini" de olumlu bulduklarını söyleyen Fidan, "Ahmet Şara tarafından çıkarılan kararnameyle gerçekten çok uzun yıllardır Esed döneminde belli konulardan mahrum edilmiş Kürt kardeşlerimizin haklarının verilmiş olması da fevkalade önemli. Hatırlayacak olursanız özellikle vatandaşlık verilmeyen birçok Kürt kardeşimizin vatandaşlığını alması için sivil savaş öncesi Esed döneminde de Cumhurbaşkanımızın o yönde girişimleri olmuştu. Bizler o dönemde özel temsilciyken müteaddit defalar gittiğimizde, her seferinde bu konuları gündeme getiriyorduk ama bu konular nihayete o dönem bizim çabalarımıza rağmen ulaşmamıştı." açıklamasına bulundu.

Bakan Fidan, Türkiye'nin IŞİD ile mücadele etmeyi de devam ettireceğini kaydederek ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile de bir araya geldiklerini hatırlattı ve "(Barrack) Her iki tarafla da görüştü ve her iki taraf da bu sefer üçlü bir araya gelerek Şam'da görüştü. SDG tarafı, Şam yönetimi ve Amerika'nın bir araya gelmesiyle yapılan görüşmeler oldu. Uzun görüşmeler. Bunlarla ilgili görüş teatisinde bulunduk.” dedi.

Fidan, “Türkiye'nin her zaman için yapıcı rol oynamaya devam edeceğinin altını çizdik. Onlar da bu konuları takdirle açıkçası karşılıyorlar. Bu konuda çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

BAHÇELİ “HODRİ MEYDAN” DEMİŞTİ!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugünkü grup toplantısında, Gazze Barış Kurulu’na ilişkin “Başta Amerika olmak üzere dünyada kim varsa sesleniyorum; Filistin ve Gazze meselesinde barışın kurucu başkanı Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmalıdır, sonra kim katılacaksa katılsın. Barışın başı Türkiye’dir, onun başı Cumhurbaşkanıdır. Haydi hodri meydan diyoruz. Sağ olun, var olun” ifadelerine yer vermişti.