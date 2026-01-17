Son Dakika | Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu: Hakan Fidan'a görev

Son dakika... Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'nin yeniden inşasını ve geçiş dönemindeki yönetimini denetlemekle görevli, “barış kurulu” olarak adlandırdığı kurula atadığı yetkililerin listesini yayımladı. Barış Kurulu'nu destekleyici görev yapacak olan Gazze Yürütme Kurulu'nda Bakan Hakan Fidan da yer aldı.

Beyaz Saray'ın açıklamasına göre, Trump'ın denetleyeceği kurul listesinde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Trump'ın damadı Jared Kushner ve Trump'ın özel elçisi Steve Witkoff yer alıyor.

HAKAN FİDAN'A YÜRÜTME KURULU GÖREVİ

Gazze Barış Kurulu'nun yanı sıra görev yapacak Gazze Yürütme Kurulu'nda ise Hakan Fidan'da üye olarak yer alıyor. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamanın ilgili kısmında şu ifadeler yer aldı:

"Yüksek Temsilcilik Ofisi ve NCAG'yi desteklemek için bir Gazze Yürütme Kurulu kurulmaktadır. Kurul, Gazze halkı için barış, istikrar ve refahı ilerleten etkili yönetişimi ve birinci sınıf hizmetlerin sunulmasını destekleyecektir. Atanan üyeler şunlardır:

Amerika Birleşik Devletleri, Kapsamlı Plan'ın hedeflerine ulaşmak için İsrail, önemli Arap ülkeleri ve uluslararası toplumla yakın işbirliği içinde çalışarak bu geçiş çerçevesini desteklemeye tam olarak kararlıdır. Başkan, Kapsamlı Plan'ın hızlı ve başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlamak için tüm tarafları NCAG, Barış Kurulu ve Uluslararası İstikrar Gücü ile tam olarak işbirliği yapmaya çağırmaktadır.

Yönetim Kurulu ve Gazze Yönetim Kurulu'nun diğer üyeleri önümüzdeki haftalarda açıklanacaktır."

Beyaz Saray'ın açıklamasına göre, listede ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Trump'ın damadı Jared Kushner ve Trump'ın özel elçisi Steve Witkoff yer alıyor.

Trump, geçen yılın sonunda açıklanan ve Gazze'de kırılgan bir ateşkesin sağlanmasını öngören planına göre kurulun denetlemesini üstleniyor.

Beyaz Saray açıklamasında, “Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, önemli Arap ülkeleri ve uluslararası toplumla yakın işbirliği içinde çalışarak bu geçiş çerçevesini desteklemeye tam olarak kararlıdır” denildi.

Açıklamada ayrıca, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin (NCAG) eski Filistin Yönetimi yetkilisi ve Gazze doğumlu Ali Sha'ath tarafından yönetileceği belirtildi.

Trump ayrıca, “günlük strateji ve operasyonları” denetlemek üzere Aryeh Lightstone ve Josh Gruenbaum'u kurulun kıdemli danışmanları olarak atadı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamanın tamamında şu ifadeler yer alıyor:

"Başkan Donald J. Trump, Gazze Çatışmasını Sonlandırmak için Kapsamlı Planının İkinci Aşamasının uygulanmasında önemli bir adım olan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin (NCAG) kurulmasını tebrik etti. Bu plan, bölgede kalıcı barış, istikrar, yeniden yapılanma ve refah için 20 maddelik bir yol haritasıdır.

NCAG, yaygın olarak saygı duyulan teknokratik bir lider olan Dr. Ali Sha'ath tarafından yönetilecek. Dr. Sha'ath, Gazze'de temel kamu hizmetlerinin yeniden tesis edilmesini, sivil kurumların yeniden inşasını ve günlük yaşamın istikrar kazanmasını denetleyecek ve aynı zamanda uzun vadeli, kendi kendine yeten bir yönetimin temellerini atacak. Dr. Sha'ath, kamu yönetimi, ekonomik kalkınma ve uluslararası ilişkiler alanlarında derin deneyime sahiptir ve pragmatik, teknokratik liderliği ve Gazze'nin kurumsal gerçeklerini anlamasıyla geniş çapta saygı görmektedir.

Bu dönüm noktası, Başkan Trump'ın Kapsamlı Planını onaylayan ve Barış Kurulu'nun kurulmasını memnuniyetle karşılayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2803 (2025) sayılı Kararı ile mükemmel bir uyum içindedir. Barış Kurulu, Başkan'ın planının 20 maddesinin tamamının yerine getirilmesinde, stratejik denetim sağlamada, uluslararası kaynakları harekete geçirmede ve Gazze'nin çatışmadan barışa ve kalkınmaya geçiş sürecinde hesap verebilirliği sağlamada önemli bir rol oynayacaktır.

Donald J. Trump başkanlığında Barış Kurulu'nun vizyonunu hayata geçirmek için, diplomasi, kalkınma, altyapı ve ekonomik strateji alanlarında deneyimli liderlerden oluşan bir kurucu Yürütme Kurulu oluşturulmuştur. Atanan üyeler şunlardır:

Bu çalışma modelini desteklemek amacıyla, Başkan Aryeh Lightstone ve Josh Gruenbaum'u Barış Kurulu'nun kıdemli danışmanları olarak atadı. Bu danışmanlar, günlük strateji ve operasyonları yönetmek ve Kurul'un görev ve diplomatik önceliklerini disiplinli bir şekilde uygulamaya geçirmekle görevlendirildi.

Yönetim Kurulu üyesi Nickolay Mladenov, Gazze Yüksek Temsilcisi olarak görev yapacak. Bu sıfatla, Barış Kurulu ile NCAG arasında sahada bağlantı görevi görecek. Barış Kurulu'nun Gazze'nin yönetişim, yeniden inşa ve kalkınmasının tüm yönlerini denetlemesini destekleyecek ve sivil ve güvenlik alanları arasında koordinasyonu sağlayacak.

Güvenliği sağlamak, barışı korumak ve terörden arındırılmış kalıcı bir ortam oluşturmak amacıyla, Tümgeneral Jasper Jeffers Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) Komutanı olarak atanmıştır. Bu görevinde güvenlik operasyonlarını yönetecek, kapsamlı silahsızlanmayı destekleyecek ve insani yardım ve yeniden inşa malzemelerinin güvenli bir şekilde ulaştırılmasını sağlayacaktır.

Yüksek Temsilcilik Ofisi ve NCAG'yi desteklemek amacıyla bir Gazze Yürütme Kurulu kurulmaktadır. Kurul, Gazze halkı için barış, istikrar ve refahı ilerleten etkili yönetişimi ve birinci sınıf hizmetlerin sunulmasını destekleyecektir. Atanan üyeler şunlardır:

Amerika Birleşik Devletleri, Kapsamlı Plan'ın hedeflerine ulaşmak için İsrail, önemli Arap ülkeleri ve uluslararası toplumla yakın işbirliği içinde çalışarak bu geçiş çerçevesini desteklemeye tam olarak kararlıdır. Başkan, Kapsamlı Plan'ın hızlı ve başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlamak için tüm tarafları NCAG, Barış Kurulu ve Uluslararası İstikrar Gücü ile tam olarak işbirliği yapmaya çağırmaktadır.

Yönetim Kurulu ve Gazze Yönetim Kurulu'nun diğer üyeleri önümüzdeki haftalarda açıklanacaktır."

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

