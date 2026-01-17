Son Dakika | Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu: Hakan Fidan'a görev

Beyaz Saray, Donald Trump'ın Gazze'nin yeniden inşasını ve geçiş dönemindeki yönetimini denetlemekle görevli, “barış kurulu” olarak adlandırdığı kurula atadığı yetkililerin listesini yayınladı.

Beyaz Saray'ın açıklamasına göre, Trump'ın denetleyeceği kurul listesinde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Trump'ın damadı Jared Kushner ve Trump'ın özel elçisi Steve Witkoff yer alıyor.

HAKAN FİDAN'A YÜRÜTME KURULU GÖREVİ

Gazze Barış Kurulu'nun yanı sıra görev yapacak Gazze Yürütme Kurulu'nda ise Hakan Fidan'da üye olarak yer alıyor. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamanın ilgili kısmında şu ifadeler yer aldı:

"Yüksek Temsilcilik Ofisi ve NCAG'yi desteklemek için bir Gazze Yürütme Kurulu kurulmaktadır. Kurul, Gazze halkı için barış, istikrar ve refahı ilerleten etkili yönetişimi ve birinci sınıf hizmetlerin sunulmasını destekleyecektir. Atanan üyeler şunlardır: Steve Witkoff Jared Kushner Bakan Hakan Fidan Ali Al-Thawadi General Hassan Rashad Sir Tony Blair Marc Rowan Bakan Reem Al-Hashimy Nickolay Mladenov Yakir Gabay Sigrid Kaag Amerika Birleşik Devletleri, Kapsamlı Plan'ın hedeflerine ulaşmak için İsrail, önemli Arap ülkeleri ve uluslararası toplumla yakın işbirliği içinde çalışarak bu geçiş çerçevesini desteklemeye tam olarak kararlıdır. Başkan, Kapsamlı Plan'ın hızlı ve başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlamak için tüm tarafları NCAG, Barış Kurulu ve Uluslararası İstikrar Gücü ile tam olarak işbirliği yapmaya çağırmaktadır. Yönetim Kurulu ve Gazze Yönetim Kurulu'nun diğer üyeleri önümüzdeki haftalarda açıklanacaktır."

RUBIO, BLAIR, KUSHNER VE WITKOFF DA YER ALIYOR

KURULU TRUMP DENETLEYECEK

Trump, geçen yılın sonunda açıklanan ve Gazze'de kırılgan bir ateşkesin sağlanmasını öngören planına göre kurulun denetlemesini üstleniyor.

Beyaz Saray açıklamasında, “Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, önemli Arap ülkeleri ve uluslararası toplumla yakın işbirliği içinde çalışarak bu geçiş çerçevesini desteklemeye tam olarak kararlıdır” denildi.

Son dakika | Trump Gazze Barış Kurulu'nun resmen kurulduğunu açıkladı

Açıklamada ayrıca, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin (NCAG) eski Filistin Yönetimi yetkilisi ve Gazze doğumlu Ali Sha'ath tarafından yönetileceği belirtildi.

ABD Gazze’nin Faz İki Planını Detaylandırdı: Türkiye istikrar gücüne girecek mi?

Trump ayrıca, “günlük strateji ve operasyonları” denetlemek üzere Aryeh Lightstone ve Josh Gruenbaum'u kurulun kıdemli danışmanları olarak atadı.

BEYAZ SARAY AÇIKLAMASI

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamanın tamamında şu ifadeler yer alıyor: