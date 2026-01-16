Son dakika | Trump Gazze Barış Kurulu'nun resmen kurulduğunu açıkladı

Son dakika | Trump Gazze Barış Kurulu'nun resmen kurulduğunu açıkladı
Son dakika... ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de bir Barış Kurulu'nun kurulduğunu açıkladı. Trump kurul üyelerinin ise yakında duyurulacağını belirtti. Türkiye'nin kurulda yer alacağına dair değerlendirmeler kamuoyuna yansırken henüz resmî bir katılım açıklaması yapılmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada İsrail'in soykırım yürüttüğü Gazze'deki sözde barış planının ikinci aşaması kapsamında Gazze Barış Kurulu'nun oluşturulduğunu resmen duyurdu. Kurulda yer alan üyelerin yakında açıklanacağını söyledi.

KURUL ÜYELERİ YAKINDA AÇIKLANACAK

Açıklamasında kurulun detaylarına da değinen Trump, "Barış Kurulu'nun kurulduğunu duyurmaktan büyük onur duyarım" dedi. Trump, kurul üyelerinin kısa bir süre içinde açıklanacağını belirterek, "şunu kesin olarak söyleyebilirim ki bu kurul, şimdiye kadar kurulmuş en büyük ve en prestijli kuruldur" ifadelerini kullandı.

ATEŞKESİN İKİNCİ AŞAMASINA GEÇİLDİ

Trump açıklamasında, Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasına resmen girildiğini kaydetti. İlk aşamada çatışmaların durduğunu ve Gazze'ye ciddi miktarda insani yardımın ulaştırıldığını savundu.

TEKNOKRAT FİLİSTİN YÖNETİMİNE DESTEK

ABD Başkanı, kurulacak geçici teknokrat Filistin yönetimine olan desteğini de yineledi. Trump, "Barış Kurulu Başkanı olarak, geçiş döneminde Gazze'yi yönetmek üzere Kurul'un Yüksek Temsilcisi tarafından desteklenen, yeni atanan Filistin teknokratik hükümeti olan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'ni destekliyorum. Bu Filistinli liderler, barışçıl bir geleceğe sarsılmaz bir şekilde bağlılar" değerlendirmesini yaptı.

