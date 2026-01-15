İsrail ateşkese rağmen Gazze'yi vurmaya devam ediyor!

Yayınlanma:
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda can kaybı ve yaralı sayısı her geçen gün artıyor. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, ateşkes sürecinde 451 kişi hayatını kaybederken, 1251 kişi de yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, Gazze’de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana geçen süreçte dahi İsrail saldırılarının tamamen durmadığı belirtildi. Verilen bilgilere göre, ateşkes sürecinde 451 kişi hayatını kaybederken, 1251 kişi de yaralandı.

TOPLAM CAN KAYBI VE YARALI SAYISI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, bölgede hayatını kaybedenlerin sayısı 71 bin 441’e, yaralananların sayısı ise 171 bin 329’a yükseldi. Bakanlık, hastanelerdeki ağır imkansızlıklar, devam eden enkaz kaldırma çalışmaları ve ulaşılamayan bölgeler nedeniyle gerçek rakamların bu verilerin çok daha üzerinde olabileceği konusundaki endişelerini bir kez daha yineledi.

ABD duyurdu! Gazze'de ateşkesin 2. aşaması başladıABD duyurdu! Gazze'de ateşkesin 2. aşaması başladı

Bölgede temel gıda, temiz su ve tıbbi malzemeye erişim sorunu kritik seviyede seyretmeye devam ederken; uluslararası toplumdan insani yardımların artırılması, ablukanın kaldırılması ve bölgede kalıcı barışın tesisi için somut adımlar atılması yönündeki çağrılar sürüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

